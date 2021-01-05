Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Страшное хобби Может рассказывал, когда то накопал пару Надовских колонок 90 х годов в гараже, ну и решил продать. Позвонил мужик и попросил привезти. Приехал на край Оболони. Затащили в обшарпанный подъезд, зашёл в однушку.... Квартира убитая в хлам, обои оторванны, паркет аутентичный и ТД. Но стоит аху&нная система не на одну пятерку уе. И шкаф от пола до потолка с пластинками. Короче, пытал он меня рок концертами больше часа пока его какие то там частоты не устроили. А я сидел и жалел соседей, собирательство марок более гуманнее для добрососедских отношений.
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Что есть, то есть. В рамках воскресного офтопа, прикольное видео из жизни фанатов-меломанов:
Konst1988 написав:kingkongovetsЯ извиняюсь,но неужели слухи о том,что Столица Групп сворачивает свои стройку-это правда???Как-то слабо верится...Мне думается,что это фейк и происки "доброжелателей"
Не фейк
У Столицы проблемы с землёй под Варшавским. Они пытались повесить уплату налога на землю на государственное предприятие (теплицы, которые там были ранее). Думали прокатит. Не прокатило. О проблеме известно с лета.
Vlad442 написав:У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу. К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.
1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.
2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)
Мадам, у Вас новый дом, верно? Вы ведь не вчера, пардон, родились? И наверняка знали, что в многоквартирных домах бывают соседи? Про "качество" отечественных застройщиков ходят легенды. "Комиссия про приемке дома проверяет звукоизоляцию в соседних квартирах: -Коооляяяя!!!! ( ) Ты меня слыыыышиииишь? -Не ори, я тебя вижу." У Вас ведь была возможность уберечь себя от этих проблем. И стоило это-бы не космических денег. Всего-то "договариваетесь" с прорабом на строительстве дома, чтобы он впустил Ваших рабочих чтобы они сделали звукоизоляцию и качественную плавающую стяжку в квартире Ваших ...СОСЕДЕЙ СВЕРХУ. Это ДЛЯ ВАС! Если есть желание, то и себе тоже. Если-же Вы убедите своих соседей, что 3мм настенная пробка - это отличный материал, то у Вас вообще будет парадайз. А если под ламинат или паркетную трехслойку постелите 3 (минимум) мм подложку (не 2-х мм, которая на самом деле 1,6-1,8 ), то можете хоть на каблуках маршировать хоть в кирзачах. Или напольную пробку.
Вот так послушают вас люди, и будут уверены, что с 3мм пробкой они действительно могут смотреть дом кинотеатр и ходить на каблуках. А по факту это вообще ниочем. Проверено не один раз.
Когда то проводили эксперимент, кидали шарики от подшипников на ламинат с подложкой из пробки. Пришли к выводу, что это просто подложка и ни на что не влияет. Чуть лучше было с эко подложкой тихий ход из 7 мм плит. Это по ударному шуму. Ну а по звуковому даже и говорить не буду, что может материал 3мм. Только самовнушение
Востаннє редагувалось hume в Нед 17 січ, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:Спасибо, рассмешили про 20 минут Этожеребенки еще могут кататься на великах и самокатах в квартире (знаю таких), прыгать с дивана на пол, и не 20 минут, носиться по квартире с раннего утра до позднего вечера и т.д. А родители считают "ачетакова, этожеребенок". Да ничего, пока у Вас сверху такие соседи не поселятся.
У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу. К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Влад как мы выяснили - у вас нет квартир в монолит-каркасных домах. Купите, для пробы ) Уверяю, вы очень быстро (за -день, нуу может два) измените свое менее на противоположное.
ПС Почитал уважаемого мной rjkz удивился. А потом вспомнил - он же в элитном АППСе живет! Счастливый человек.
Тут важно писать - живу в царском доме, считаю так то и так. Или живу монолит - каркасе мое мнение такое то.
К чему это я веду. У меня была возможность проверить передачу звука в монолит - каркасе через один этаж (одна квартира на 15, другая на 17) Отчетливо слышно клацанье выключателя включения света. Выключатель - Серия Поло Оптима если кому интересно.
Давайте прекращать эту тему. А то всех потенциальных покупателей киевского жилья на строимдом загоним.
zРадио написав:Я выше написал - сделал звукоизоляцию комнаты, протестировал уровень громкости, при которой начинают жаловаться (уж за эти несколько раз пусть меня простят), а дальше слушаю в условиях, не нарушающих чужие интересы
Судя по постам, вы экономист, а не технарь, поэтому "сделал звукоизоляцию комнаты" это вряд ли что-то значит. Или вы заказывали эту работу в специализированных компаниях, которые на этом собаку съели? Или пробковые обои на стены поклеили? Если есть ТЗ, то должен был быть проект, реализация под авторским надзором и итоговый контроль заданных параметров. Я не специалист, но уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны (настоящие меломаны), как проблема для соседей, исчезли. Тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики, которым нужно чтобы кишки дрожали, ходят по клубам.
Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже
hume написав:Вот так послушают вас люди, и будут уверены, что с 3мм пробкой они действительно могут смотреть дом кинотеатр и ходить на каблуках. А по факту это вообще ниочем. Проверено не один раз.
Когда то проводили эксперимент, кидали шарики от подшипников на ламинат с подложкой из пробки. Пришли к выводу, что это просто подложка и ни на что не влияет. Чуть лучше было с эко подложкой тихий ход из 7 мм плит. Это по ударному шуму. Ну а по звуковому даже и говорить не буду, что может материал 3мм. Только самовнушение
Тема пробки возникла после перехода виноделов на синтетические пробки. Португальские крестьяне начали резать пробковые дубы. Европейские зеленые начали раскручивать тему чудесных свойств пробки. Обычный лохотрон.
Их моей практики. Подложка Тихий Ход хоть как то снижает уровень ударного шума.
Пробковая подложка дает нулевой результат. Люди ведутся, а потом соседские войны.
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
Никогда не учился и не преподавал в КИСИ, а отправлял вашего подзащитного туда исключительно из-за близкого расположения заведения. Напоминаю, что речь шла о защите совка и в его ГОСТе 10178-85 . Портландцемент и шлакопортландцемент, Технические условия такой цемент есть - Таблица 3 ПЦ 400-Д0, ПЦ 500-Д0, ПЦ З00-Д5, ПЦ 400-Д5, https://www.avtobeton.ru/gost/10178-85.html
Me-Sir написав:2. Удивлю Вас, все "марки" цемента на одном цемзаводе производят из ОДНОГО КЛИНКЕРА различаются только процентом добавок (граншлака)! .
Повторюсь по поводу совка и нынешних ДСТУ где, действительно граншлкак уже не считается добавкой - Таблица 1 там же – доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки Не допускаются для ПЦ -Д0
Me-Sir написав:3. Сейчас качество БЕТОНА например Ковальской значительно выше чем было при совке, хотя бы потому что лаборатория Ковальской по приемке цемента, обладает разнообразными инструментами и реактивами для проведения испытаний. Лично утешал взрослых технологов цементного производства, когда им Ковальская задвигала претензии по качеству, Конечно раньше было лучше, ни кто не мог ничего проверить, что с силоса в вагон попало то 500Д0, хоть там и ШПЦ )))
Ну, раз пошла такая пьянка, то каково было качество бетона объединения заводов Ковальской которой при совке не было мне сложно судить ибо я делал бетон в специфицеских условиях военного строительства ( стройбан как меня тут назвал лендлорд с обширными знакомыми в архитектурно-строительных кругах Украины) , но вот с нынешним качеством бетона Ковальской за последние 10 лет работы на стройках Киева пришлось познакомиться. То, что оборудования в лаборатории некоторых заводов хватает это точно. Вот только определить элементарную влажность инертных даже экспресс-методом они или не могут, или,скорее, не хотят из-за работы с колес и экономии на всем. И поэтому очень часто приходилось вызывать с первым миксером лаборанта с конусом и как 50 лет назад определять ОК на месте и корректировать по телефону. Про контроль качества цемента. Объект в Броварах, завод в Дарнице, год 2015, заливка фундаментной плиты 1500 куб.м. По мере заливки почему-то стала сильно подыматься на поверхность бетона вода. Наутро (бетонирование шло ночью) увидели что бетон осел и вся верхняя сетка была видна без всякого чертежа хотя защитный слой над арматурой был удовлетворительный. Но т.к. основной собственник и заказчик в этих тонкостях не разбирался, то вызвали директора вместе с лабораторией и они целый день затирали плиту цементом . Причина вроде как непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять. Последний гвоздь в крышку гроба под названием бетон от Ковальской был вбит летом 2018 г . Объект на левом берегу, завод Ковальская, Выдубичи . Плита перекрытия и вертикал одного из этажей потрещали при температуре 28-30 град. Ковальская , как обычно начала рассказывать о задержке бетонирования, неправильной укладке и пр., но когда в следующий раз заснял на видео и предъявил им как свежеуложенный бетон начал трещать сразу после укладки до вибрирования подергались и прислали в конце августа письмо что бетонировать их бетон при такой температуре нельзя, только ночью. На вопрос а где вы были раньше и почему не прислали письмо в мае молчание. Пришлось брать в обойму 20 пилонов и диафрагм. Как Ковальская рассчиталась не знаю, но с ней распрощались навсегда. По слухам от коллег у которых начались аналогичные проблемы причина в том что незадолго до этого Ковальская стала колотить все добавки в бетон сама. Теперь на основной вопрос hume почему считаю, что совок делал лучший бетон. Возможно, мне повезло т.к. по молодости попал в такое место где деньги никто не считал и за качеством смотрели лучше чем на гражданских заводах ЖБи. Принципиальным является появление новых добавок в цемент и бетон за счет которого сократилось потребление цемента на 1 м3. Но за все нужно платить. Например , вынуждены были заказывать раствор для кладки М75 хотя с головой бы хватило и М50, но из-за малого количества цемента его удобоукладываемость никакая. Более серьезно по длительной прочности бетона. О проблемах с ней услышал еще в 80-х после первого применения С-3. То, что нынешний бетон набирает за 28 и менее дней проектную прочность вопросов нет, но вот что происходит дальше. С совковым бездобавочным все за 100 лет знали что с временем прочность на сжатие только растет, а кто проводил долговременные эксперименты на 10-15 лет с нынешними, особенно когда 10 лет назад пошли в ход гиперпластификаторы? Нелишне упомянуть бардак в дбн, дсту после разрушения за 30 лет строительных НИИ. На производстве ситуация не лучше т.к. правят бал не инженеры, а бизнесмены для которых основное прибыль и на это заточено все.