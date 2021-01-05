|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:31
airmax78 написав:
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 23091
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 1736 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:34
flyman написав: airmax78 написав:
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
Ще й плямкає, гад, бісить страшно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28456
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 6885 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:41
flyman написав: airmax78 написав:
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
Слышно как плесень растет через этаж! Звук такой, что сводит с ума.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37350
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 4472 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:45
shapo написав:
непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.
пластфикаторы добавляют на бетонном узле, а не на цементном заводе. добавляют их не для прочности (чтобы цемент сэконономить), а для нужной подвижности. обычный насос например ниже П3 не качнет, а чтобы высокомарочный бетон (который отлчается, как уже заметили выше, не составом клинкера, а сооотношениием цемента и воды) не разбавлять водой и не снижать прочность, и добавляют пластификатор. чтобы воды было мало, а подвижность хорошая.
а то что где то там бетон при заливке расслоился, так это точно не пластификаторы виноваты. цемент плохой, малоо цемента, мало смешивали (если узел рядом был) куча причин. не у всех же расславается повально.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2218 раз.
- Подякували: 1296 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19710
|3343883
|
Нед 17 січ, 2021 11:34
Bolt
|
|134
|234817
|
|
|8
|20694
|
|