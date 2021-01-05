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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:31
airmax78 написав:
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:34
flyman написав: airmax78 написав:
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
Ще й плямкає, гад, бісить страшно
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:41
flyman написав: airmax78 написав:
У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
Слышно как плесень растет через этаж! Звук такой, что сводит с ума.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:45
shapo написав:
непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.
пластфикаторы добавляют на бетонном узле, а не на цементном заводе. добавляют их не для прочности (чтобы цемент сэконономить), а для нужной подвижности. обычный насос например ниже П3 не качнет, а чтобы высокомарочный бетон (который отлчается, как уже заметили выше, не составом клинкера, а сооотношениием цемента и воды) не разбавлять водой и не снижать прочность, и добавляют пластификатор. чтобы воды было мало, а подвижность хорошая.
а то что где то там бетон при заливке расслоился, так это точно не пластификаторы виноваты. цемент плохой, малоо цемента, мало смешивали (если узел рядом был) куча причин. не у всех же расславается повально.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 17 січ, 2021 12:55
trololo написав: shapo написав:
непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.
пластфикаторы добавляют на бетонном узле, а не на цементном заводе. добавляют их не для прочности (чтобы цемент сэконономить), а для нужной подвижности. обычный насос например ниже П3 не качнет, а чтобы высокомарочный бетон (который отлчается, как уже заметили выше, не составом клинкера, а сооотношениием цемента и воды) не разбавлять водой и не снижать прочность, и добавляют пластификатор. чтобы воды было мало, а подвижность хорошая.
а то что где то там бетон при заливке расслоился, так это точно не пластификаторы виноваты. цемент плохой, малоо цемента, мало смешивали (если узел рядом был) куча причин. не у всех же расславается повально.
Расслабьтесь и дайте ответить приглашенному спецу, вы мне неинтересны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:17
hume написав:
Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.
жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажей
рядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципе
продают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхо
апд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$
коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 січ, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:23
shapo написав:
Расслабьтесь и дайте ответить приглашенному спецу, вы мне неинтересны
как жаль, мне было очень интересно узнавать про вред пластификаторов (правда так и не решили, проблема в экологии или в прочности). но самый перл, конечно, был про применение бетона М400 вместо М500 для защиты плитных фундаментов частных домов от грунтовых вод. шедевр инженерной мысли!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 17 січ, 2021 14:05
Faceless написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Я уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны настоящие меломаны тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики ходят по клубам.
Хорошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз
дороже
бугага, de gustibus aut bene aut nihil.
есть и мнение, что хорошая акустика (и наушники) только электростатические.
или рупорные)
но косс порта про тем не менее остаются хорошими.
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