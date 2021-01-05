Додано: Нед 17 січ, 2021 12:45

shapo написав: непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять. непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.

пластфикаторы добавляют на бетонном узле, а не на цементном заводе. добавляют их не для прочности (чтобы цемент сэконономить), а для нужной подвижности. обычный насос например ниже П3 не качнет, а чтобы высокомарочный бетон (который отлчается, как уже заметили выше, не составом клинкера, а сооотношениием цемента и воды) не разбавлять водой и не снижать прочность, и добавляют пластификатор. чтобы воды было мало, а подвижность хорошая.а то что где то там бетон при заливке расслоился, так это точно не пластификаторы виноваты. цемент плохой, малоо цемента, мало смешивали (если узел рядом был) куча причин. не у всех же расславается повально.