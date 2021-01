Додано: Нед 17 січ, 2021 13:17

hume написав: Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно. Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.



жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажей

рядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципе

продают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхо



апд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$

коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажейрядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципепродают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхоапд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 січ, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.