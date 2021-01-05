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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6244624562466247>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:31

  airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.

а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.

а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
Ще й плямкає, гад, бісить страшно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:41

  flyman написав:
  airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.

а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.

Слышно как плесень растет через этаж! Звук такой, что сводит с ума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.


пластфикаторы добавляют на бетонном узле, а не на цементном заводе. добавляют их не для прочности (чтобы цемент сэконономить), а для нужной подвижности. обычный насос например ниже П3 не качнет, а чтобы высокомарочный бетон (который отлчается, как уже заметили выше, не составом клинкера, а сооотношениием цемента и воды) не разбавлять водой и не снижать прочность, и добавляют пластификатор. чтобы воды было мало, а подвижность хорошая.

а то что где то там бетон при заливке расслоился, так это точно не пластификаторы виноваты. цемент плохой, малоо цемента, мало смешивали (если узел рядом был) куча причин. не у всех же расславается повально.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:55

  trololo написав:
  shapo написав:непроверенный цемент с цементного завода где экспериментировали с пластификатором, а бетонный завод это и не думал проверять.


пластфикаторы добавляют на бетонном узле, а не на цементном заводе. добавляют их не для прочности (чтобы цемент сэконономить), а для нужной подвижности. обычный насос например ниже П3 не качнет, а чтобы высокомарочный бетон (который отлчается, как уже заметили выше, не составом клинкера, а сооотношениием цемента и воды) не разбавлять водой и не снижать прочность, и добавляют пластификатор. чтобы воды было мало, а подвижность хорошая.

а то что где то там бетон при заливке расслоился, так это точно не пластификаторы виноваты. цемент плохой, малоо цемента, мало смешивали (если узел рядом был) куча причин. не у всех же расславается повально.

Расслабьтесь и дайте ответить приглашенному спецу, вы мне неинтересны
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:17

  hume написав:Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.


жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажей
рядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципе
продают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхо

апд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$
коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 січ, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:23

  shapo написав:Расслабьтесь и дайте ответить приглашенному спецу, вы мне неинтересны


как жаль, мне было очень интересно узнавать про вред пластификаторов (правда так и не решили, проблема в экологии или в прочности). но самый перл, конечно, был про применение бетона М400 вместо М500 для защиты плитных фундаментов частных домов от грунтовых вод. шедевр инженерной мысли! :D :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:05

  Faceless написав:
Vlad442 написав:
  zРадио написав:Я уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны настоящие меломаны тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики ходят по клубам.
Хорошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

бугага, de gustibus aut bene aut nihil.
есть и мнение, что хорошая акустика (и наушники) только электростатические.
или рупорные)
но косс порта про тем не менее остаются хорошими.
Скоро(R)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:26

  kingkongovets написав:
  hume написав:Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.


жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажей
рядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципе
продают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхо

апд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$
коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе

Ну 10 этажей - это не низкоэтажная застройка, семля в селухе дешевая, могли бы и все построить в 4-5 эт.
А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.
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