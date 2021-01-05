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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6244624562466247

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Faceless написав:
Vlad442 написав:Я уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны настоящие меломаны тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики ходят по клубам.
Хорошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

бугага, de gustibus aut bene aut nihil.
есть и мнение, что хорошая акустика (и наушники) только электростатические.
или рупорные)
но косс порта про тем не менее остаются хорошими.


Это просто нормальные среди бюджетных проводных, и даже они очень на любителя, мне вот вообще не зашли.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:44

  airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.

Только не говорите, что вы при вашем подходе к ремонту не сделали профессиональную шумоизоляцию стен, колонн и перекрытий. Это будет эпик фейл. Хуже чем пожелтеет и отпадет. Это не дизайнерские штучки, это реальный комфорт в который нужно в первую очередь вкладывать деньги.
Это же не хрущевка, где соседский телевизор воспринимается как неизбежное зло.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.


Самые дорогие и самые дешёвые, возможно, выбрать будет сложно, но проранжировать - вполне, и результат будет, пусть и не с абсолютной точностью, совпадать с ценовой категорией.
А уж такие вещи, как удобство при длительном использовании, надёжность, отсутствие глюков при соединении (для беспроводных) с закрытыми глазами не оценишь.
Кому порта про вполне норм, для них и вопрос качественной акустики в общем то и не стоит, нет такой потребности
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:00

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.


жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажей
рядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципе
продают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхо

апд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$
коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе

Ну 10 этажей - это не низкоэтажная застройка, семля в селухе дешевая, могли бы и все построить в 4-5 эт.
А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html

10 этажей это очень круто для сегодняшнего градостроения Киева и области, большего просить пока не стоит. Вот вам пример противоположного, не так далеко от озерного гая
https://gdevkievezhithorosho.com/2021/01/жк-авеню-42-на-теремках/

В комментах уже закидывают фекалиями, но девелоперам пока наложитьна это, или положить.) Варианта два, либо дождаться нормальных градостроительных норм, либо не покупать. Пока же мы видим покупают любое кг.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:03

Интересный пример переделки улицы, и опять у восточных соседей. Специально для автолюбителей
https://gre4ark.livejournal.com/759129.html

Цитата:
Понятно, что реакция на сужение стала ожидаемой: автомобильные права нарушены, всё встало, коллапс и как вы вообще посмели. Ничего удивительного здесь нет, ведь людям последние 30 лет рассказывали про волшебную ещё одну полосу для победы над пробками, строили подземные переходы и так далее. Резкая переориентация с машин на автобусы вызвала синий экран смерти в головах у многих.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:49

  shapo написав:Например , вынуждены были заказывать раствор для кладки М75 хотя с головой бы хватило и М50, но из-за малого количества цемента его удобоукладываемость никакая.


Здесь поддержу: после некоторого опыта, негативного и кстати с Ковальской, теперь заказываю для себя бетон на одну-две марки выше, чем можно было бы по ДСТУ. Диспетчера и водители миксеров удивляются, но мне пох. Экономия на такой капитальной вещи как бетон вылазит боком.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:50

  BIGor написав:А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html


Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:51

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

Слышал не раз. Когда предлагал поспорить на деньги, что человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников сможет на слух определить самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.

Vlad442 снобизм и маркетинг. в юности проводил эксперименты с сигаретами. отличить с уверенностью опытные курильщики могли только парламент. курцы, угадайте, по чему))
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