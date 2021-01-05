Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Я уверен, что наушники за 100 долларов дадут лучше качество, чем комплект звукоизоляции и акустики за 5000. С появлением хороших наушников меломаны настоящие меломаны тихо сидят и никому не мешают. Тусовщики ходят по клубам.
Хорошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже
бугага, de gustibus aut bene aut nihil. есть и мнение, что хорошая акустика (и наушники) только электростатические. или рупорные) но косс порта про тем не менее остаются хорошими.
Это просто нормальные среди бюджетных проводных, и даже они очень на любителя, мне вот вообще не зашли.
airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
Только не говорите, что вы при вашем подходе к ремонту не сделали профессиональную шумоизоляцию стен, колонн и перекрытий. Это будет эпик фейл. Хуже чем пожелтеет и отпадет. Это не дизайнерские штучки, это реальный комфорт в который нужно в первую очередь вкладывать деньги. Это же не хрущевка, где соседский телевизор воспринимается как неизбежное зло.
Faceless написав:Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже
Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.
Самые дорогие и самые дешёвые, возможно, выбрать будет сложно, но проранжировать - вполне, и результат будет, пусть и не с абсолютной точностью, совпадать с ценовой категорией. А уж такие вещи, как удобство при длительном использовании, надёжность, отсутствие глюков при соединении (для беспроводных) с закрытыми глазами не оценишь. Кому порта про вполне норм, для них и вопрос качественной акустики в общем то и не стоит, нет такой потребности
hume написав:Слышал про что-то низкоэтажное у интергала... Если кто то знает дайте знать, оч интересно.
жк "озерний гай гатне" в гатном, 5 км от киева, 48 га, 46 домов, 4-10 этажей рядом озера с лебедями, действительно низкоэтажная застройка - ничетак в принципе продают с отделкой, кухней, техникой и по моему даже с мебелью, скандинавский вариант вы бы там одобрили имхо
апд: спецом уточнил - без ремонта цены 650-1100$, с ремонтом и кухней еще + 250$, с мебелью еще +250$ коммерция кстати продается, но почти вся в цоколе
10 этажей это очень круто для сегодняшнего градостроения Киева и области, большего просить пока не стоит. Вот вам пример противоположного, не так далеко от озерного гая https://gdevkievezhithorosho.com/2021/01/жк-авеню-42-на-теремках/
В комментах уже закидывают фекалиями, но девелоперам пока наложитьна это, или положить.) Варианта два, либо дождаться нормальных градостроительных норм, либо не покупать. Пока же мы видим покупают любое кг.
Цитата: Понятно, что реакция на сужение стала ожидаемой: автомобильные права нарушены, всё встало, коллапс и как вы вообще посмели. Ничего удивительного здесь нет, ведь людям последние 30 лет рассказывали про волшебную ещё одну полосу для победы над пробками, строили подземные переходы и так далее. Резкая переориентация с машин на автобусы вызвала синий экран смерти в головах у многих.
shapo написав:Например , вынуждены были заказывать раствор для кладки М75 хотя с головой бы хватило и М50, но из-за малого количества цемента его удобоукладываемость никакая.
Здесь поддержу: после некоторого опыта, негативного и кстати с Ковальской, теперь заказываю для себя бетон на одну-две марки выше, чем можно было бы по ДСТУ. Диспетчера и водители миксеров удивляются, но мне пох. Экономия на такой капитальной вещи как бетон вылазит боком.
Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Рано или поздно пузырь лопнет. Держим нос по ветру