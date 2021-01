Додано: Нед 17 січ, 2021 16:22

hume написав: remark написав: BIGor написав: А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.



Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже. Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.

Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлогалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлогалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить



как вариант - "доллар утратил свою покупательную способность"(с)

а спрос есть, причем нехилый - прошлой весной подчистую вымели все дома и дачи в окрестностях киева, в оп очереди, мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы вырвать у конкурентов весьма недешевый объект осенью - покупателей было достаточно, как ни странно и никто и не думал даже торговаться

но - "рылы толкают рынок вверх"(с), ага как вариант - "доллар утратил свою покупательную способность"(с)а спрос есть, причем нехилый - прошлой весной подчистую вымели все дома и дачи в окрестностях киева, в оп очереди, мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы вырвать у конкурентов весьма недешевый объект осенью - покупателей было достаточно, как ни странно и никто и не думал даже торговатьсяно - "рылы толкают рынок вверх"(с), ага

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.