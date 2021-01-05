Додано: Нед 17 січ, 2021 16:54

Vlad442 написав: Faceless написав: Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели. Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.

Раз модератор поддерживает сей офтоп и спойлеры так и не внедрили, всуну и свои 5 коп.Влад, вы не корректно ставили вопрос: ведь у каждого производителя и даже в каждой конкретной модели свое соотношение цена-маркетинг-качество и качели здесь могут быть не на десятки процентов а в разы! К тому же большую роль играет вкусовщина-как у слушателя, так и у разработчика. Всё как у любого товара в т.ч. жилья, ну может немного гипертрофированно.Но всё таки уши за сотку я бы пожалуй отличил без проблем от своих, да и сравнимой цены тоже.Правда это работает если весь тракт надлежащего качества. Если втыкать в какое нибудь гуано в магазине, то не в чем нельзя быть уверенным.Для antonivs3: мнения по электростатам и всему остальному могут быть какие угодно, но в 2013 брал для сравнения(на предмет покупки) 07 Стаксы с родным усилением(типа топчик на тот момент) и не взял. Первых несколько часов восторг-восторг, как и от почти любой дорогой игрушки, потом начинаешь замечать разные "ньюансы" а на третий день оные уже режут слух. С напольными электростатами, низкой и средней цены, на мой взгляд все ещё хуже. Самые топы за 30000-100000 денег не щупал. Всё ИМХО.