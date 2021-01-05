Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить
Востаннє редагувалось hume в Нед 17 січ, 2021 16:29, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets написав:drevlyanin тут все верно, но никто не может предугадать всего, а добропорядочный сосед всегда может внезапно продатьдом конченному неадеквату кстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух мест а вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда?
Конечно может, но сейчас продаются-покупаются дома в частном секторе довольно редко, обычно наследниками, если только человек не переехал в дом "на попробовать". В Новопетровцах нету рядом больших торфяников, ближайший за лесом, в пойме р. Ирпень. И массивов камыша там не встречается т.к. берег в основном довольно высокий, так что место нормальное в этом отношении. Меня тоже как гритца бог миловал. Торфяники менее чем в километре, но во первых участок на возвышенности, а во вторых преобладающий ветер-западный, а пойма речки на востоке. Ну и последние лет 7 фермеры постоянно засевают потенциально опасные поля подсолнечником, кукурузой или овощами, потому там нет сухой травы и соответственно нечего поджигать депилам.
И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.
Кличко конечно ни в чем не виноват. Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С)
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 17 січ, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлогалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить
как вариант - "доллар утратил свою покупательную способность"(с) а спрос есть, причем нехилый - прошлой весной подчистую вымели все дома и дачи в окрестностях киева, в оп очереди, мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы вырвать у конкурентов весьма недешевый объект осенью - покупателей было достаточно, как ни странно и никто и не думал даже торговаться но - "рылы толкают рынок вверх"(с), ага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.
Кличко конечно ни в чем не виноват. Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С)
Кличко виноват. Да у нас нет норм на авто выбросы, в телеграмме любители тридцатилетних б*** восстание чуть не подняли. И каждый "состоявшийся" понаех с квартирой в ипенях и автокорчем ежедневно работает над экологие столицы
hume написав:Вот так послушают вас люди, и будут уверены, что с 3мм пробкой они действительно могут смотреть дом кинотеатр и ходить на каблуках. А по факту это вообще ниочем. Проверено не один раз.
Когда то проводили эксперимент, кидали шарики от подшипников на ламинат с подложкой из пробки. Пришли к выводу, что это просто подложка и ни на что не влияет. Чуть лучше было с эко подложкой тихий ход из 7 мм плит. Это по ударному шуму. Ну а по звуковому даже и говорить не буду, что может материал 3мм. Только самовнушение
Звукоизоляция - это комплексное решение, остальное напишу в ЛС.
Faceless написав:Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже
Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.
Раз модератор поддерживает сей офтоп и спойлеры так и не внедрили, всуну и свои 5 коп. Влад, вы не корректно ставили вопрос: ведь у каждого производителя и даже в каждой конкретной модели свое соотношение цена-маркетинг-качество и качели здесь могут быть не на десятки процентов а в разы! К тому же большую роль играет вкусовщина-как у слушателя, так и у разработчика. Всё как у любого товара в т.ч. жилья, ну может немного гипертрофированно. Но всё таки уши за сотку я бы пожалуй отличил без проблем от своих, да и сравнимой цены тоже. Правда это работает если весь тракт надлежащего качества. Если втыкать в какое нибудь гуано в магазине, то не в чем нельзя быть уверенным. Для antonivs3: мнения по электростатам и всему остальному могут быть какие угодно, но в 2013 брал для сравнения(на предмет покупки) 07 Стаксы с родным усилением(типа топчик на тот момент) и не взял. Первых несколько часов восторг-восторг, как и от почти любой дорогой игрушки, потом начинаешь замечать разные "ньюансы" а на третий день оные уже режут слух. С напольными электростатами, низкой и средней цены, на мой взгляд все ещё хуже. Самые топы за 30000-100000 денег не щупал. Всё ИМХО.
И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.
Кличко конечно ни в чем не виноват. Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С)
Кличко виноват. Да у нас нет норм на авто выбросы, в телеграмме любители тридцатилетних б*** восстание чуть не подняли. И каждый "состоявшийся" понаех с квартирой в ипенях и автокорчем ежедневно работает над экологие столицы
Согласен, в Украине нет контроля за выхлопами авто. В Германии за 5 дет только один раз слышал как от польского корча воняло, в Украине чуть ли не от каждого второго авто несло. Кийов не подходит для жизни (Имхо) Виноватых как всегда не найти Думаю маркетлогам пора идти в тренде, и проэктировать дворы без машин.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Изначально не было утверждения, что наушники за 100 долларов именно хорошие. По моему убеждению они обеспечивают приемлемое качество, дальше уже начинается вкусовщина. Вопрос был не в этом, а в том, что такие наушники обеспечивают уровень качества сопоставимый с традиционным оборудованием за тысячи долларов, включая звукоизоляцию и подготовку комнаты-студии. Поэтому с распространением качественных наушников и телефонов/мп3 плееров бюджетные меломаны, как проблема соседям, встречаются достаточно редко. Телефон с наушниками на 100% удовлетворяют запросы бюджетных меломанов. Сейчас мало у кого есть дома музыкальный центр, а 20 лет назад он был у каждого второго.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 17 січ, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить
shapo написав:Если не иметь элементарного представления о развития города хотя бы на 10 лет вперед, убивать инфраструктуру города и не вкладывать ни копейки в ремонт старого жилого фонда как это делается 30 лет всеми "гениальными" мэрами,то все рано или поздно превратится в гетто, и свечки в 25 этажей этому подвержены гораздо в большей степени чем 5-ти этажные хрущебы или 9-ти этажные брежневки.
Помнится мне, ты хвалился, что эти самые свечки и проектировал. То есть ты проектируешь заведомое г***о, но виноваты мэры, которые не ремонтируют или не собираются ремонтировать твоё г***о
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой