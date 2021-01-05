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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6246624762486249>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:08

  remark написав:
  BIGor написав:А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html


Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.

Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить
Востаннє редагувалось hume в Нед 17 січ, 2021 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:12

  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:drevlyanin
тут все верно, но никто не может предугадать всего, а добропорядочный сосед всегда может внезапно продатьдом конченному неадеквату
кстати еще о смрадном киеве и экологичном пригороде - меня в ирпене капец как напрягали дымы от печек и каминов соседей, а особенно от частых лесных пожаров и тлеющих торфянников, точно так же сейчас на это жалуется мой приятель, живущий в пуховке, хотя казалось бы шо может быть экологичней этих двух мест
а вот меня в ст петровцах сия чаша миновала, вас запах дыма не напрягает никогда?


Конечно может, но сейчас продаются-покупаются дома в частном секторе довольно редко, обычно наследниками, если только человек не переехал в дом "на попробовать".
В Новопетровцах нету рядом больших торфяников, ближайший за лесом, в пойме р. Ирпень.
И массивов камыша там не встречается т.к. берег в основном довольно высокий, так что место нормальное в этом отношении.
Меня тоже как гритца бог миловал. Торфяники менее чем в километре, но во первых участок на возвышенности, а во вторых преобладающий ветер-западный, а пойма речки на востоке. Ну и последние лет 7 фермеры постоянно засевают потенциально опасные поля подсолнечником, кукурузой или овощами, потому там нет сухой травы и соответственно нечего поджигать депилам.


Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/17/7280201/

И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.

Кличко конечно ни в чем не виноват.
Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С) :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 17 січ, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:22

  hume написав:
  remark написав:
  BIGor написав:А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html


Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.

Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлогалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить


как вариант - "доллар утратил свою покупательную способность"(с)
а спрос есть, причем нехилый - прошлой весной подчистую вымели все дома и дачи в окрестностях киева, в оп очереди, мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы вырвать у конкурентов весьма недешевый объект осенью - покупателей было достаточно, как ни странно и никто и не думал даже торговаться
но - "рылы толкают рынок вверх"(с), ага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:36

  Хомякоид написав:[
Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/17/7280201/

И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.

Кличко конечно ни в чем не виноват.
Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С) :D

Кличко виноват. Да у нас нет норм на авто выбросы, в телеграмме любители тридцатилетних б*** восстание чуть не подняли. И каждый "состоявшийся" понаех с квартирой в ипенях и автокорчем ежедневно работает над экологие столицы
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:44

  hume написав:Вот так послушают вас люди, и будут уверены, что с 3мм пробкой они действительно могут смотреть дом кинотеатр и ходить на каблуках. А по факту это вообще ниочем. Проверено не один раз.

Когда то проводили эксперимент, кидали шарики от подшипников на ламинат с подложкой из пробки. Пришли к выводу, что это просто подложка и ни на что не влияет. Чуть лучше было с эко подложкой тихий ход из 7 мм плит. Это по ударному шуму. Ну а по звуковому даже и говорить не буду, что может материал 3мм. Только самовнушение


Звукоизоляция - это комплексное решение, остальное напишу в ЛС.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:54

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Хооошие наушники это далеко не 100 долларов. Это много раз дороже

Слышал не раз такое утверждение. Когда предлагал поспорить на некоторые деньги, что мы пойдем в магазин и человек с закрытыми глазами оденет несколько наушников от 100 долларов до много денег и сможет на слух определить среди них самые дорогие и самые дешевые, люди почему-то скучнели.


Раз модератор поддерживает сей офтоп и спойлеры так и не внедрили, всуну и свои 5 коп.
Влад, вы не корректно ставили вопрос: ведь у каждого производителя и даже в каждой конкретной модели свое соотношение цена-маркетинг-качество и качели здесь могут быть не на десятки процентов а в разы! К тому же большую роль играет вкусовщина-как у слушателя, так и у разработчика. Всё как у любого товара в т.ч. жилья, ну может немного гипертрофированно.
Но всё таки уши за сотку я бы пожалуй отличил без проблем от своих, да и сравнимой цены тоже.
Правда это работает если весь тракт надлежащего качества. Если втыкать в какое нибудь гуано в магазине, то не в чем нельзя быть уверенным.
Для antonivs3: мнения по электростатам и всему остальному могут быть какие угодно, но в 2013 брал для сравнения(на предмет покупки) 07 Стаксы с родным усилением(типа топчик на тот момент) и не взял. Первых несколько часов восторг-восторг, как и от почти любой дорогой игрушки, потом начинаешь замечать разные "ньюансы" а на третий день оные уже режут слух. С напольными электростатами, низкой и средней цены, на мой взгляд все ещё хуже. Самые топы за 30000-100000 денег не щупал. Всё ИМХО.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:01

  hume написав:
  Хомякоид написав:[
Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/17/7280201/

И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.

Кличко конечно ни в чем не виноват.
Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С) :D

Кличко виноват. Да у нас нет норм на авто выбросы, в телеграмме любители тридцатилетних б*** восстание чуть не подняли. И каждый "состоявшийся" понаех с квартирой в ипенях и автокорчем ежедневно работает над экологие столицы


Согласен, в Украине нет контроля за выхлопами авто.
В Германии за 5 дет только один раз слышал как от польского корча воняло, в Украине чуть ли не от каждого второго авто несло.
Кийов не подходит для жизни (Имхо)
Виноватых как всегда не найти :shock:
Думаю маркетлогам пора идти в тренде, и проэктировать дворы без машин.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Изначально не было утверждения, что наушники за 100 долларов именно хорошие. По моему убеждению они обеспечивают приемлемое качество, дальше уже начинается вкусовщина. Вопрос был не в этом, а в том, что такие наушники обеспечивают уровень качества сопоставимый с традиционным оборудованием за тысячи долларов, включая звукоизоляцию и подготовку комнаты-студии. Поэтому с распространением качественных наушников и телефонов/мп3 плееров бюджетные меломаны, как проблема соседям, встречаются достаточно редко. Телефон с наушниками на 100% удовлетворяют запросы бюджетных меломанов. Сейчас мало у кого есть дома музыкальный центр, а 20 лет назад он был у каждого второго.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 17 січ, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:09

  hume написав:Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить

Я вам проясню ценообразование.
Форест "строит" Марик - бывший бригадир Черепа потом "Москвы"
Колоритная личность
https://www.youtube.com/watch?v=IQMO5WTLnzE
У него даже свой МБА был
http://www.kancport.com.ua/ua/members/i ... _3886.html

Кстати Игорь Москва был членом комиссии по переаттестации новой полиции :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:15

  shapo написав:Если не иметь элементарного представления о развития города хотя бы на 10 лет вперед, убивать инфраструктуру города и не вкладывать ни копейки в ремонт старого жилого фонда как это делается 30 лет всеми "гениальными" мэрами,то все рано или поздно превратится в гетто, и свечки в 25 этажей этому подвержены гораздо в большей степени чем 5-ти этажные хрущебы или 9-ти этажные брежневки.

Помнится мне, ты хвалился, что эти самые свечки и проектировал.
То есть ты проектируешь заведомое г***о, но виноваты мэры, которые не ремонтируют или не собираются ремонтировать твоё г***о
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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