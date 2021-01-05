Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить
Кстати Игорь Москва был членом комиссии по переаттестации новой полиции
не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:Спасибо, рассмешили про 20 минут Этожеребенки еще могут кататься на великах и самокатах в квартире (знаю таких), прыгать с дивана на пол, и не 20 минут, носиться по квартире с раннего утра до позднего вечера и т.д. А родители считают "ачетакова, этожеребенок". Да ничего, пока у Вас сверху такие соседи не поселятся.
У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу. К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Влад как мы выяснили - у вас нет квартир в монолит-каркасных домах. Купите, для пробы ) Уверяю, вы очень быстро (за -день, нуу может два) измените свое менее на противоположное.
ПС Почитал уважаемого мной rjkz удивился. А потом вспомнил - он же в элитном АППСе живет! Счастливый человек.
Тут важно писать - живу в царском доме, считаю так то и так. Или живу монолит - каркасе мое мнение такое то.
К чему это я веду. У меня была возможность проверить передачу звука в монолит - каркасе через один этаж (одна квартира на 15, другая на 17) Отчетливо слышно клацанье выключателя включения света. Выключатель - Серия Поло Оптима если кому интересно.
Давайте прекращать эту тему. А то всех потенциальных покупателей киевского жилья на строимдом загоним.
Я не живу в АППСе, а сдаю. Еще раз, звукоизоляция - это вопрос комплексных мер, достаточно сделать 1 упущение и она работать не будет или значительно снизится эффективность.
И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.
Кличко конечно ни в чем не виноват. Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С)
Кличко виноват. Да у нас нет норм на авто выбросы, в телеграмме любители тридцатилетних б*** восстание чуть не подняли. И каждый "состоявшийся" понаех с квартирой в ипенях и автокорчем ежедневно работает над экологие столицы
Кличко закупает 200 дизельных автобусов МАЗ - видать рашка и европа такое уг не покупает для своих городов.
BIGor написав:[ Кличко закупает 200 дизельных автобусов МАЗ - видать рашка и европа такое уг не покупает для своих городов.
На данный момент эти 200 автобусов с новыми дизельными двигателями меньшее зло, чем миллион маршруток. Каждое третье авто изрыгает струи черной гари, по городу не возможно передвигаться без рекуперации воздуха. Каждый день жители ирпеней пригорода, похов и других спальников штурмуют пробки создавая нашу новую экологию. Как написал ркжз про шумоизоляцию, это комплексные меры. Так вот чтоб решить эту проблему нужно подойти комплексно.
По крайней мере начали хоть что-то закупать направленное для комфорта пассажиров.
BIGor написав:Кличко закупает 200 дизельных автобусов МАЗ - видать рашка и европа такое уг не покупает для своих городов.
Мск массово переходит, если еще совсем не перешла, на электробусы ЛиАЗ. кстати, тамошний товарищ, люто ненавидящий Путина и бандеровцев, критикует правительство Москвы за поддержку отечественного производителя, де электроМАЗы намного лучше
airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
Только не говорите, что вы при вашем подходе к ремонту не сделали профессиональную шумоизоляцию стен, колонн и перекрытий. Это будет эпик фейл. Хуже чем пожелтеет и отпадет. Это не дизайнерские штучки, это реальный комфорт в который нужно в первую очередь вкладывать деньги. Это же не хрущевка, где соседский телевизор воспринимается как неизбежное зло.
У меня у соседа сверху 2х уровневая квартира. Я их не слышу. Сосед слева бывает дома 2 раза в неделю. Сосед снизу живет за границей. Больше соседей у меня нет. Не от кого звукоизолироваться профессионально.
не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца
там невооружённым взглядом видно вымогательство. Можно подумать этого толстого борова заботят "легені київа"))
BIGor написав:Кличко закупает 200 дизельных автобусов МАЗ - видать рашка и европа такое уг не покупает для своих городов.
Мск массово переходит, если еще совсем не перешла, на электробусы ЛиАЗ. кстати, тамошний товарищ, люто ненавидящий Путина и бандеровцев, критикует правительство Москвы за поддержку отечественного производителя, де электроМАЗы намного лучше
С Москвы нужно брать пример в сфере городского развития.
1. Сначала научимся строить 2. Потом научимся хорошо строить 3. А потом будем строить за вменяемые деньги.
Пока у нас с трудом получается пункт первый, но движение есть.
airmax78 написав:У меня у соседа сверху 2х уровневая квартира. Я их не слышу. Сосед слева бывает дома 2 раза в неделю. Сосед снизу живет за границей. Больше соседей у меня нет. Не от кого звукоизолироваться профессионально.
ну вот сдаст ваш сосед снизу квартиру кому нибудь с темпераментом барабашова, прохожего, или меня - как вам сдали ваши хозяева герцена, кстати - и сразу поймете как вы лоханулись, потратившись на плинтусы скрытого монтажа, вместо шумки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.