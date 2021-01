Додано: Нед 17 січ, 2021 17:31

UA написав: hume написав: Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить

Я вам проясню ценообразование.

Форест "строит" Марик - бывший бригадир Черепа потом "Москвы"

Колоритная личность

https://www.youtube.com/watch?v=IQMO5WTLnzE

У него даже свой МБА был

http://www.kancport.com.ua/ua/members/i ... _3886.html



Кстати Игорь Москва был членом комиссии по переаттестации новой полиции



не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца

