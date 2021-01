Додано: Нед 17 січ, 2021 18:36

UA написав: kingkongovets написав: не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца

Это гей-драма какая-то, а не рекет.



Смысл моего посыла, показать кому hume собрался свои честно заработанные деньги нести.

Нельзя же так, с первым встречным в девелоперские отношения вступать... Это гей-драма какая-то, а не рекет.Смысл моего посыла, показать кому hume собрался свои честно заработанные деньги нести.Нельзя же так, с первым встречным в девелоперские отношения вступать...



при всем моем уважении к никонову как к девелоперу я прекрасно помню его работу у бакая со всеми вытекающими - неоднократно видел его в офисе на артема - шо вовсе не мешает мне "вступать с ним в отношения"

кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают при всем моем уважении к никонову как к девелоперу я прекрасно помню его работу у бакая со всеми вытекающими - неоднократно видел его в офисе на артема - шо вовсе не мешает мне "вступать с ним в отношения"кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают

