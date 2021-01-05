RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6247624862496250

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:18

  kingkongovets написав:как вариант - "доллар утратил свою покупательную способность"(с)
а спрос есть, причем нехилый - прошлой весной подчистую вымели все дома и дачи в окрестностях киева, в оп очереди, мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы вырвать у конкурентов весьма недешевый объект осенью - покупателей было достаточно, как ни странно и никто и не думал даже торговаться
но - "рылы толкают рынок вверх"(с), ага

да-да, "крах долара", скупляйтесь алєні
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:23

За крок до перевороту думок ©

  Natt написав:
  Vlad442 написав:У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня, есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют - пусть бегают, собаку вообще не слышу.
К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.

Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.

1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала. А для пары это умилительно.

2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)

(трошки повиділяв де-що вгорі) ;)

Натт, дивно, що Ви про Долярчика не згадали? ;)
В Долярчика ж теж двоє хлопчаків, ганяють еммм... куском бруківки по всіх кімнатах!(мабуть, так Ви собі думаєте/уявляєте) :mrgreen:

Помітив дивну річ, що у кого немає дітей і, взагалі, самотні(а років вже далееееееко за 30), то часто відповідь "чому так?" лежить на поверхні і відчувається/попахує там частенько егоїзмом/жорстокістю/стервозністю і т. п.

Нє, Ви, звичайно тут добрий персонаж, але..... я тут подумав, що як не маєте ще своїх дітей, то..... може і не вартує їх заводити?

п. с.
Для Флая
Завжди пам'ятай собі про самку богомола ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:25

  hume написав:
  antonivs3 написав:
  BIGor написав:Кличко закупает 200 дизельных автобусов МАЗ - видать рашка и европа такое уг не покупает для своих городов.

Мск массово переходит, если еще совсем не перешла, на электробусы ЛиАЗ. кстати, тамошний товарищ, люто ненавидящий Путина и бандеровцев, критикует правительство Москвы за поддержку отечественного производителя, де электроМАЗы намного лучше

С Москвы нужно брать пример в сфере городского развития.

1. Сначала научимся строить
2. Потом научимся хорошо строить
3. А потом будем строить за вменяемые деньги.

Пока у нас с трудом получается пункт первый, но движение есть.

як нарахунок ГТ і ШРТ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:27

  kingkongovets написав:не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца

Это гей-драма какая-то, а не рекет.

Смысл моего посыла, показать кому hume собрался свои честно заработанные деньги нести.
Нельзя же так, с первым встречным в девелоперские отношения вступать...
UA
 
Повідомлень: 5303
З нами з: 19.07.08
Подякував: 784 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:36

  UA написав:
  kingkongovets написав:не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца

Это гей-драма какая-то, а не рекет.

Смысл моего посыла, показать кому hume собрался свои честно заработанные деньги нести.
Нельзя же так, с первым встречным в девелоперские отношения вступать...


при всем моем уважении к никонову как к девелоперу я прекрасно помню его работу у бакая со всеми вытекающими - неоднократно видел его в офисе на артема - шо вовсе не мешает мне "вступать с ним в отношения"
кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:46

  flyman написав:[
як нарахунок ГТ і ШРТ?

Я в общем написал. По шрт не скажу, давно не ездил, думаю не поменялось ничего. По гт идут закупки, дальше подумают и начнут развивать электро. Очень сильно отстаём даже от россии, про Европу я промолчу.
hume
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:48

  kingkongovets написав:[
кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают :mrgreen:

Я не знаю с чем это связано, но мне предлагали в Юните. Может срочно нужны деньги под какие то новые проекты, потому приняли другое решение
hume
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:50

  kingkongovets написав:при всем моем уважении к никонову как к девелоперу я прекрасно помню его работу у бакая со всеми вытекающими - неоднократно видел его в офисе на артема - шо вовсе не мешает мне "вступать с ним в отношения"
кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают :mrgreen:

КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича.
Давайте не будем разрушать красивую иллюзию.
UA
 
Повідомлень: 5303
З нами з: 19.07.08
Подякував: 784 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6247624862496250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1970, 1971, 1972
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19710 3344259
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 11:34
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234826
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20696
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21685)
17.01.2021 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.