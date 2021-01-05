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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:18
kingkongovets написав:
как вариант - "доллар утратил свою покупательную способность"(с)
а спрос есть, причем нехилый - прошлой весной подчистую вымели все дома и дачи в окрестностях киева, в оп очереди, мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы вырвать у конкурентов весьма недешевый объект осенью - покупателей было достаточно, как ни странно и никто и не думал даже торговаться
но - "рылы толкают рынок вверх"(с), ага
да-да, "крах долара", скупляйтесь алєні
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:23
Natt написав: Vlad442 написав:
У меня есть разные соседи. Есть бегающая в футбол двойня,
есть воющая собака, есть девочка меломан. Все в пределах нормы, не создает сильных проблем. Жену бесит собака, остальные ОК. Меня дети умиляют
- пусть бегают, собаку вообще не слышу.К чему это я - у каждого человека свои раздражители и свой уровень того, что он считает допустимым.
Тут еще важно, что именно считают допустимым Ваши соседи.
1. Как-то пришла в гости пара с полуторагодовалым ребенком. И вот этому дитю родитель дает большую связку ключей, которую малыш с радостью начинает бросать на ламинат, поднимать и снова бросать. Родители смотрят на эту забаву с блаженной улыбкой - этожеребенок играет. Для меня это за гранью, так что злая тетя ключи отобрала
. А для пары это умилительно.
2. Одна из соседок решила быть красивой до кончиков ногтей всегда и везде и купила себе домашнюю обувь на каблучках. И судя по постоянному стуку - она очень деятельная. Ачетакова, да?)
(трошки повиділяв де-що вгорі) Натт
, дивно, що Ви про Долярчика не згадали?
В Долярчика ж теж двоє хлопчаків, ганяють еммм... куском бруківки по всіх кімнатах!(мабуть, так Ви собі думаєте/уявляєте)
Помітив дивну річ, що у кого немає дітей і, взагалі, самотні(а років вже далееееееко за 30), то часто відповідь "чому так?" лежить на поверхні і відчувається/попахує там частенько егоїзмом/жорстокістю/стервозністю і т. п.
Нє, Ви, звичайно тут добрий персонаж, але..... я тут подумав, що як не маєте ще своїх дітей, то..... може і не вартує їх заводити?
п. с.
Для Флая
Завжди пам'ятай собі про самку богомола
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:25
hume написав: antonivs3 написав: BIGor написав:
Кличко закупает 200 дизельных автобусов МАЗ - видать рашка и европа такое уг не покупает для своих городов.
Мск массово переходит, если еще совсем не перешла, на электробусы ЛиАЗ. кстати, тамошний товарищ, люто ненавидящий Путина и бандеровцев, критикует правительство Москвы за поддержку отечественного производителя, де электроМАЗы намного лучше
С Москвы нужно брать пример в сфере городского развития.
1. Сначала научимся строить
2. Потом научимся хорошо строить
3. А потом будем строить за вменяемые деньги.
Пока у нас с трудом получается пункт первый, но движение есть.
як нарахунок ГТ і ШРТ?
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:27
kingkongovets написав:
не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца
Это гей-драма какая-то, а не рекет.
Смысл моего посыла, показать кому hume собрался свои честно заработанные деньги нести.
Нельзя же так, с первым встречным в девелоперские отношения вступать...
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:36
UA написав: kingkongovets написав:
не касаясь личности марика хочу заметить, шо в той конкретной ситуации рекетером выступает как раз коханивский и вообще рекет застройщиков - синекура "националистов" типа оун или свободы, так шо ипала жаба гадюку, как грицца
Это гей-драма какая-то, а не рекет.
Смысл моего посыла, показать кому hume собрался свои честно заработанные деньги нести.
Нельзя же так, с первым встречным в девелоперские отношения вступать...
при всем моем уважении к никонову как к девелоперу я прекрасно помню его работу у бакая со всеми вытекающими - неоднократно видел его в офисе на артема - шо вовсе не мешает мне "вступать с ним в отношения"
кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:46
flyman написав:
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як нарахунок ГТ і ШРТ?
Я в общем написал. По шрт не скажу, давно не ездил, думаю не поменялось ничего. По гт идут закупки, дальше подумают и начнут развивать электро. Очень сильно отстаём даже от россии, про Европу я промолчу.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:48
kingkongovets написав:
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кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают
Я не знаю с чем это связано, но мне предлагали в Юните. Может срочно нужны деньги под какие то новые проекты, потому приняли другое решение
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:50
kingkongovets написав:
при всем моем уважении к никонову как к девелоперу я прекрасно помню его работу у бакая со всеми вытекающими - неоднократно видел его в офисе на артема - шо вовсе не мешает мне "вступать с ним в отношения"
кстати смотрел сегодня коммерцию в республике, которую они типа не продают
КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича.
Давайте не будем разрушать красивую иллюзию.
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