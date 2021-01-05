Додано: Нед 17 січ, 2021 19:50

[quote="5148668:zРадио"]

Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг.



С вами сложно спорить, но очень стало интересно о росте долларовых доходов населения (за счет чего?), тогда приведите свои убедительные аргументы.

Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.