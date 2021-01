Додано: Нед 17 січ, 2021 19:12

UA написав: КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича.

к сожалению незапятнанную репутацию имеем лишь мы с вами, уважаемый UA

а от никонова, кличко и прочих хмельницких и зубиков нам нужны лишь результаты их деятельности и крестить с ними детей и возводить их в ранг святых мы вовсе не собираемся - или я не прав?

