RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6249625062516252>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:08

  zРадио написав:
  remark написав:
  BIGor написав:А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html


Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.


Сомневаюсь, что потуги рыл способны разгонять цены. Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг. Что могут делать рылы - это какое-то время по завершению ажиотажа пытаться впаривать бетон по пиковым ценам единичным податливым простачкам, поддерживая шум о будетдорожаях и последних вагонах чисто информационно

РН інерційний,
музика закінчилася, а РН ще танцює (до пори до часу)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23096
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:12

  UA написав:КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича.
Давайте не будем разрушать красивую иллюзию.


к сожалению незапятнанную репутацию имеем лишь мы с вами, уважаемый UA :mrgreen:
а от никонова, кличко и прочих хмельницких и зубиков нам нужны лишь результаты их деятельности и крестить с ними детей и возводить их в ранг святых мы вовсе не собираемся - или я не прав?
кстати кличко уже давно танцует свои собственные партии, сколь бы не саркастопедировали диванные эксперты над его "случайными" оговорками - ну это так, к слову
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8263
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:28

  kingkongovets написав:BIGor
в этих автобусах мерседесовские дизели и трансмиссии, погуглить цену аналогичных манов и неопланов не судьба?

Мерседесовский дизель чем-то отличается от любого другого дизеля? Полезный для легких?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4434
З нами з: 19.09.10
Подякував: 742 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:32

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:У меня у соседа сверху 2х уровневая квартира. Я их не слышу. Сосед слева бывает дома 2 раза в неделю. Сосед снизу живет за границей. Больше соседей у меня нет. Не от кого звукоизолироваться профессионально.


ну вот сдаст ваш сосед снизу квартиру кому нибудь с темпераментом барабашова, прохожего, или меня - как вам сдали ваши хозяева герцена, кстати - и сразу поймете как вы лоханулись, потратившись на плинтусы скрытого монтажа, вместо шумки :mrgreen:

Постелю 3мм пробки и тишина будет как в бетонном бункере.
airmax78
 
Повідомлень: 37353
З нами з: 25.10.12
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4473 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:33

  kingkongovets написав:
  UA написав:КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича.
Давайте не будем разрушать красивую иллюзию.


к сожалению незапятнанную репутацию имеем лишь мы с вами, уважаемый UA :mrgreen:
а от никонова, кличко и прочих хмельницких и зубиков нам нужны лишь результаты их деятельности и крестить с ними детей и возводить их в ранг святых мы вовсе не собираемся - или я не прав?
кстати кличко уже давно танцует свои собственные партии, сколь бы не саркастопедировали диванные эксперты над его "случайными" оговорками - ну это так, к слову

«Это у вас охрана или конвой?» — как то выдал под мухой один психолог, случайно приглашенный на гулянку к известному олигарху.
UA
 
Повідомлень: 5304
З нами з: 19.07.08
Подякував: 784 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:50

[quote="5148668:zРадио"]
Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг.

С вами сложно спорить, но очень стало интересно о росте долларовых доходов населения (за счет чего?), тогда приведите свои убедительные аргументы.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 757
З нами з: 25.12.15
Подякував: 130 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:07

  Libo написав:
  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Евро против бакса 1.23.
Кто в евоо, тот в мармаладе

Скоро пойдет вниз. Нет у евро шансов против бакса.


За пару дней до инагурации. Числа 15-го. 8) Пометьте в своих блокнотах. :!:

Хм... Так и вышло.
asin
 
Повідомлень: 247
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:09

  Хомякоид написав: Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/17/7280201/

И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.

Кличко конечно ни в чем не виноват.
Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С) :D

Если Киев на седьмом месте в мире по пробкам то естественно с экологией будут проблемы.
И благодаря упоротым урбанастам ситуация будет только усугубляться.
Если вместо новых развязок, мостов и разгружаюших магистралей веде лепят володорожки, лежачие полицейские, светофоры через сто метров, островки безопасности то естественно пробок будет больше и экология будет ухудшатся.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 10.06.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:17

  remark написав:
  zРадио написав:Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг.


С вами сложно спорить, но очень стало интересно о росте долларовых доходов населения (за счет чего?), тогда приведите свои убедительные аргументы.


Я не очень понял вопрос, если честно. Могу ответить на него чисто "технически" - долларовые доходы в 2018-2019 гг выросли за счет увеличения номинальных зарплат при стабильном курсе валюты (а осенью 2019-го - и вовсе укреплении гривны).

Так, в 2017-м средняя киевская зарплата составляла 450 долларов, а в 2019-м - уже 650 (в 2020-м - 580, но это просто FYI, мы сейчас не о кризисном, а о предкризисном периоде).

Этого достаточно, или вы просите, чтобы я раскрыл предпосылки, почему это происходило?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9091
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1767 раз.
Подякували: 3950 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:20

  zРадио написав:
  remark написав:
  zРадио написав:Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг.


С вами сложно спорить, но очень стало интересно о росте долларовых доходов населения (за счет чего?), тогда приведите свои убедительные аргументы.


Я не очень понял вопрос, если честно. Могу ответить на него чисто "технически" - долларовые доходы в 2018-2019 гг выросли за счет увеличения номинальных зарплат при стабильном курсе валюты (а осенью 2019-го - и вовсе укреплении гривны).

Так, в 2017-м средняя киевская зарплата составляла 450 долларов, а в 2019-м - уже 650 (в 2020-м - 580, но это просто FYI, мы сейчас не о кризисном, а о предкризисном периоде).

Этого достаточно, или вы просите, чтобы я раскрыл предпосылки, почему это происходило?


И Вы считаете, что даже с такой зарплатой не евши не пивши, все кинулись скупать квартиры?
Востаннє редагувалось remark в Нед 17 січ, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 757
З нами з: 25.12.15
Подякував: 130 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6249625062516252>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1970, 1971, 1972
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19712 3344400
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 20:23
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.