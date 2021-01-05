Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Сомневаюсь, что потуги рыл способны разгонять цены. Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг. Что могут делать рылы - это какое-то время по завершению ажиотажа пытаться впаривать бетон по пиковым ценам единичным податливым простачкам, поддерживая шум о будетдорожаях и последних вагонах чисто информационно
РН інерційний, музика закінчилася, а РН ще танцює (до пори до часу)
UA написав:КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича. Давайте не будем разрушать красивую иллюзию.
к сожалению незапятнанную репутацию имеем лишь мы с вами, уважаемый UA а от никонова, кличко и прочих хмельницких и зубиков нам нужны лишь результаты их деятельности и крестить с ними детей и возводить их в ранг святых мы вовсе не собираемся - или я не прав? кстати кличко уже давно танцует свои собственные партии, сколь бы не саркастопедировали диванные эксперты над его "случайными" оговорками - ну это так, к слову
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:У меня у соседа сверху 2х уровневая квартира. Я их не слышу. Сосед слева бывает дома 2 раза в неделю. Сосед снизу живет за границей. Больше соседей у меня нет. Не от кого звукоизолироваться профессионально.
ну вот сдаст ваш сосед снизу квартиру кому нибудь с темпераментом барабашова, прохожего, или меня - как вам сдали ваши хозяева герцена, кстати - и сразу поймете как вы лоханулись, потратившись на плинтусы скрытого монтажа, вместо шумки
Постелю 3мм пробки и тишина будет как в бетонном бункере.
UA написав:КК неискушенный читатель этого форума может случайно построить причинно-следственную связь и догадаться, кто танцует Виталия Владимировича. Давайте не будем разрушать красивую иллюзию.
к сожалению незапятнанную репутацию имеем лишь мы с вами, уважаемый UA а от никонова, кличко и прочих хмельницких и зубиков нам нужны лишь результаты их деятельности и крестить с ними детей и возводить их в ранг святых мы вовсе не собираемся - или я не прав? кстати кличко уже давно танцует свои собственные партии, сколь бы не саркастопедировали диванные эксперты над его "случайными" оговорками - ну это так, к слову
«Это у вас охрана или конвой?» — как то выдал под мухой один психолог, случайно приглашенный на гулянку к известному олигарху.
И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.
Кличко конечно ни в чем не виноват. Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С)
Если Киев на седьмом месте в мире по пробкам то естественно с экологией будут проблемы. И благодаря упоротым урбанастам ситуация будет только усугубляться. Если вместо новых развязок, мостов и разгружаюших магистралей веде лепят володорожки, лежачие полицейские, светофоры через сто метров, островки безопасности то естественно пробок будет больше и экология будет ухудшатся.
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zРадио написав:Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг.
С вами сложно спорить, но очень стало интересно о росте долларовых доходов населения (за счет чего?), тогда приведите свои убедительные аргументы.
Я не очень понял вопрос, если честно. Могу ответить на него чисто "технически" - долларовые доходы в 2018-2019 гг выросли за счет увеличения номинальных зарплат при стабильном курсе валюты (а осенью 2019-го - и вовсе укреплении гривны).
Так, в 2017-м средняя киевская зарплата составляла 450 долларов, а в 2019-м - уже 650 (в 2020-м - 580, но это просто FYI, мы сейчас не о кризисном, а о предкризисном периоде).
Этого достаточно, или вы просите, чтобы я раскрыл предпосылки, почему это происходило?
zРадио написав:Нет, цены разогнал реальный рост долларовых доходов населения в 2018-2019 гг.
С вами сложно спорить, но очень стало интересно о росте долларовых доходов населения (за счет чего?), тогда приведите свои убедительные аргументы.
Я не очень понял вопрос, если честно. Могу ответить на него чисто "технически" - долларовые доходы в 2018-2019 гг выросли за счет увеличения номинальных зарплат при стабильном курсе валюты (а осенью 2019-го - и вовсе укреплении гривны).
Так, в 2017-м средняя киевская зарплата составляла 450 долларов, а в 2019-м - уже 650 (в 2020-м - 580, но это просто FYI, мы сейчас не о кризисном, а о предкризисном периоде).
Этого достаточно, или вы просите, чтобы я раскрыл предпосылки, почему это происходило?
И Вы считаете, что даже с такой зарплатой не евши не пивши, все кинулись скупать квартиры?
Востаннє редагувалось remark в Нед 17 січ, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.