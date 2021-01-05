Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.
Кличко конечно ни в чем не виноват. Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С)
Если Киев на седьмом месте в мире по пробкам то естественно с экологией будут проблемы. И благодаря упоротым урбанастам ситуация будет только усугубляться. Если вместо новых развязок, мостов и разгружаюших магистралей веде лепят володорожки, лежачие полицейские, светофоры через сто метров, островки безопасности то естественно пробок будет больше и экология будет ухудшатся.
Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.
remark написав:И Вы считаете что даже с такой зарплатой не евши не пивши, все кинулись скупать квартиры?
Динамика верхнего квантиля выборки будет аналогичной динамике среднего значения. Т.е. целевая аудитория КРЖН (и ОКРЖН) стала за указанный период богаче примерно на столько же, насколько выросла и средняя зарплата.
Хорошо зарабатывающий сегмент временно смог покупать бетон по более высоким ценам. Плохо и средне-зарабатывающий сегмент временно смог платить лордам за аренду по более высоким ценам.
airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.
Еще один иксперд-урбанаст.
Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.
airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.
Еще один иксперд-урбанаст.
Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.