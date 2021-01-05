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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6250625162526253>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:22

  unicdima написав:
  Хомякоид написав: Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/17/7280201/

И гореть сейчас нечему. Откуда все это ? И как с этим бороться.

Кличко конечно ни в чем не виноват.
Он хочет сделать лучше, но олигорхат не дает ему ничего сделать (С) :D

Если Киев на седьмом месте в мире по пробкам то естественно с экологией будут проблемы.
И благодаря упоротым урбанастам ситуация будет только усугубляться.
Если вместо новых развязок, мостов и разгружаюших магистралей веде лепят володорожки, лежачие полицейские, светофоры через сто метров, островки безопасности то естественно пробок будет больше и экология будет ухудшатся.

Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:23

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

https://forum.finance.ua/topic240770.html?p=5148717#p5148717
к дорожаю РН, однозначно
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:28

  remark написав:И Вы считаете что даже с такой зарплатой не евши не пивши, все кинулись скупать квартиры?


Динамика верхнего квантиля выборки будет аналогичной динамике среднего значения. Т.е. целевая аудитория КРЖН (и ОКРЖН) стала за указанный период богаче примерно на столько же, насколько выросла и средняя зарплата.

Хорошо зарабатывающий сегмент временно смог покупать бетон по более высоким ценам. Плохо и средне-зарабатывающий сегмент временно смог платить лордам за аренду по более высоким ценам.

Надеюсь, объяснил :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:30

zРадио
Ок, лайк заработали.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:35

  airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.

Еще один иксперд-урбанаст.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:43

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.

Еще один иксперд-урбанаст.

Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:56

  flyman написав:https://forum.finance.ua/topic240770.html?p=5148717#p5148717
к дорожаю РН, однозначно


Это цветочки. Только за зиму будет начислено порядка 85, а оплачено - от силы 50 млрд грн. За ноябрь оплатили лишь половину начисленного, увеличив размер долга на 11 млрд

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/163.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:00

  remark написав:И Вы считаете, что даже с такой зарплатой не евши не пивши, все кинулись скупать квартиры?

А разве тут мультипликаторы не работают? Повысили ЗП планктону => те пошли в кафе => собственник кафе купил квартиру.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жители ЯГ, Конкордии и Львовской площади - ждем метро: https://www.44.ua/news/2995827/stancia- ... n=stranica
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:10

  airmax78 написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.

Еще один иксперд-урбанаст.

Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.

гагага,
шкляний міст віришить проблему
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flyman
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