Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
unicdima написав:[ Если Киев на седьмом месте в мире по пробкам то естественно с экологией будут проблемы. И благодаря упоротым урбанастам ситуация будет только усугубляться. Если вместо новых развязок, мостов и разгружаюших магистралей веде лепят володорожки, лежачие полицейские, светофоры через сто метров, островки безопасности то естественно пробок будет больше и экология будет ухудшатся.
К сожалению ваше субъективное мнение совсем не верное. Это та ситуация когда хотим ездить как в Европах, но идти их путем градостроения не хотим. ----- чем больше дорог строится, тем больше образуется транспорта, чтобы заполнить их. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Постулат_Льюиса_—_Могриджа ---- Вот уберём пешеходный переход, светофор или круговое движение и всё поедет! – С открытием эстакады, туннеля, внеуличного перехода всё полетит и мы забудем о пробке! https://gre4ark.livejournal.com/492573.html -----
airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.
Еще один иксперд-урбанаст.
Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.
Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...
У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)
Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.