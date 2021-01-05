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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6250625162526253

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:10

  unicdima написав:[
Если Киев на седьмом месте в мире по пробкам то естественно с экологией будут проблемы.
И благодаря упоротым урбанастам ситуация будет только усугубляться.
Если вместо новых развязок, мостов и разгружаюших магистралей веде лепят володорожки, лежачие полицейские, светофоры через сто метров, островки безопасности то естественно пробок будет больше и экология будет ухудшатся.

К сожалению ваше субъективное мнение совсем не верное. Это та ситуация когда хотим ездить как в Европах, но идти их путем градостроения не хотим.
-----
чем больше дорог строится, тем больше образуется транспорта, чтобы заполнить их.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Постулат_Льюиса_—_Могриджа
----
Вот уберём пешеходный переход, светофор или круговое движение и всё поедет!
– С открытием эстакады, туннеля, внеуличного перехода всё полетит и мы забудем о пробке!
https://gre4ark.livejournal.com/492573.html
-----

В цивилизованных странах, где уровень автомобилизации в разы выше российского, эстакады активно сносят, а наши при*** строят в Москве всё новые и новые, только усугубляя транспортный коллапс
https://visualhistory.livejournal.com/1695931.html
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:12

  airmax78 написав:Жители ЯГ, Конкордии и Львовской площади - ждем метро: https://www.44.ua/news/2995827/stancia- ... n=stranica


Тогда стали говорить о 2025 году, к которому запланировали завершить работы. Но появится ли многопроблемная станция в системе киевского метрополитена вообще — остается загадкой.

Це раніше метри на Трою чи папіздже?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:24

  airmax78 написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Нет. Просто в центр личный автотранспорт перестанут пускать и все. Будет как в Лондоне.

Еще один иксперд-урбанаст.

Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.


Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...

У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:Еще один иксперд-урбанаст.

Не надо ничего придумывать - все придумано до нас. Никакие развязки, дороги и прочая хня никого не избавляла от пробок. Поэтому единственный выход: пересадить народ с личных автомобилей на ОТ. Если народ будет понимать, что оставить свое корыто в центре это дорого - он постепенно пересядет на ОТ.

гагага,
шкляний міст віришить проблему

Конечно. Он же пешеходно-велосипедный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:50

  airmax78 написав:Конечно. Он же пешеходно-велосипедный.


кстати, он называется "владимирский"
вы знали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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