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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6250625162526253

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:50

  airmax78 написав:Конечно. Он же пешеходно-велосипедный.


кстати, он называется "владимирский"
вы знали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:13

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Конечно. Он же пешеходно-велосипедный.


кстати, он называется "владимирский"
вы знали?

С названием долго не мучались. Очень я благодарен за этот мост. Он сделал мою пешую прогулку почти бесконечной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:49

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.

а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.

Слышно как плесень растет через этаж! Звук такой, что сводит с ума.

Живу в сталинке. Сосед пенсионер-отставник 65 лет (типа Libo) постоянно рассказывает, как он доводит до оргазма молодух. Но ни разу ничего не было слышно. Вот что значит сталинка.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:52

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Конечно. Он же пешеходно-велосипедный.


кстати, он называется "владимирский"
вы знали?

С названием долго не мучались. Очень я благодарен за этот мост. Он сделал мою пешую прогулку почти бесконечной.

Обговорюєте цей міст?
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Тоді було все скло в льоді :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:56

  zРадио написав:Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...

У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)

Так обизян клялся, что Микитась-Виталик на Шулявке ничего не украли :D Врал значит :(
Да, подсчитывали, что метр шулявского мостика обошелся дороже метра Крымского моста.
Нет у нас критического количества машин, большинство пробок искусственные, но до урбанастов это не доходит, они иксперды-теоретики, не имеющие понятия о сути проблемы.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:19

  unicdima написав:
  zРадио написав:Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...

У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)

Так обизян клялся, что Микитась-Виталик на Шулявке ничего не украли :D Врал значит :(
Да, подсчитывали, что метр шулявского мостика обошелся дороже метра Крымского моста.
Нет у нас критического количества машин, большинство пробок искусственные, но до урбанастов это не доходит, они иксперды-теоретики, не имеющие понятия о сути проблемы.

Таксист, че вы беситесь? Вас в центр по-любому пускать будут. Ну, конечно, если лицензию приобретете. А суть проблемы в том, что даже если сделать в Киеве все улицы 6-полосными, из-за вас вильнолюдей, все равно останется только 4 полосы, в лучшем случае. А если убрать светофоры, переходы, лежачих полицейских - вы все равно в пробках будете стоять из-за перманентных ДТП, которые вы создаете. Поэтому никаких расширений. Наоборот - сужение за счет выделения полосы для велосипедистов и ОТ. Столбики поставить вдоль всех тротуаров Киева. Парковки в центре - только платные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:28

  hume написав:К сожалению ваше субъективное мнение совсем не верное. Это та ситуация когда хотим ездить как в Европах, но идти их путем градостроения не хотим.
-----
чем больше дорог строится, тем больше образуется транспорта, чтобы заполнить их.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Постулат_Льюиса_—_Могриджа
----
Вот уберём пешеходный переход, светофор или круговое движение и всё поедет!
– С открытием эстакады, туннеля, внеуличного перехода всё полетит и мы забудем о пробке!
https://gre4ark.livejournal.com/492573.html
-----

В цивилизованных странах, где уровень автомобилизации в разы выше российского, эстакады активно сносят, а наши при*** строят в Москве всё новые и новые, только усугубляя транспортный коллапс
https://visualhistory.livejournal.com/1695931.html

Есчо один :D
Та я в курсе какую муть сочиняют ваши урбанасты, тому же gre4ark-у постоянно напихивают по полной в комментах из-за его бреда и оно ничего не может возразить практикам.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:33

  airmax78 написав:Таксист, че вы беситесь? Вас в центр по-любому пускать будут. Ну, конечно, если лицензию приобретете. А суть проблемы в том, что даже если сделать в Киеве все улицы 6-полосными, из-за вас вильнолюдей, все равно останется только 4 полосы, в лучшем случае. А если убрать светофоры, переходы, лежачих полицейских - вы все равно в пробках будете стоять из-за перманентных ДТП, которые вы создаете. Поэтому никаких расширений. Наоборот - сужение за счет выделения полосы для велосипедистов и ОТ. Столбики поставить вдоль всех тротуаров Киева. Парковки в центре - только платные.

Урбанасты, о чем с вами можно спорить если вы даже не знаете где в Киеве основные пробки?
И покажи мне сейчас велосипедастов на выделенных вам велодорожках.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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