zРадио написав:

Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)