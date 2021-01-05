Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:У меня в 24-этажном монолите соседи сначала хотели ставить домофон, но потом передумали: приходящему просто достаточно представиться в холле - все слышат. У соседей продуктовая моль завелась: 6 этажей сверху и 4 этажа снизу мучались от этого шуршания, которое она в полете издает, пока те, после многочисленных жалоб, ее не вывели.
а мені розказулали знайомі, що чути в сусідів за стіною як комар кров смокче через хобот.
Слышно как плесень растет через этаж! Звук такой, что сводит с ума.
Живу в сталинке. Сосед пенсионер-отставник 65 лет (типа Libo) постоянно рассказывает, как он доводит до оргазма молодух. Но ни разу ничего не было слышно. Вот что значит сталинка.
zРадио написав:Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...
У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)
Так обизян клялся, что Микитась-Виталик на Шулявке ничего не украли Врал значит Да, подсчитывали, что метр шулявского мостика обошелся дороже метра Крымского моста. Нет у нас критического количества машин, большинство пробок искусственные, но до урбанастов это не доходит, они иксперды-теоретики, не имеющие понятия о сути проблемы.
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zРадио написав:Оно то надо. Но к чему ты тулишь сюда Лондон? Это мировая финансовая столица, где перманентно пребывают 2 млн туристов. Да и среди местных проникновение авто вдвое выше, чем в Киеве...
У нас можно уменьшить масштаб проблемы более гуманными способами. Более того - для этого и местных денег достаточно, если не тратить на реконструкцию заурядной дорожной развязки 5% годового бюджета города. Я как-то здесь на ветке пересчитывал уже на смету на длину - даже друганы моли на Крымском мосту меньше с##здили, чем друганы Виталика на Шулявском путепроводе (и это не принимая во внимание на порядок технически более сложную задачу, которая та решалась)
Так обизян клялся, что Микитась-Виталик на Шулявке ничего не украли Врал значит Да, подсчитывали, что метр шулявского мостика обошелся дороже метра Крымского моста. Нет у нас критического количества машин, большинство пробок искусственные, но до урбанастов это не доходит, они иксперды-теоретики, не имеющие понятия о сути проблемы.
Таксист, че вы беситесь? Вас в центр по-любому пускать будут. Ну, конечно, если лицензию приобретете. А суть проблемы в том, что даже если сделать в Киеве все улицы 6-полосными, из-за вас вильнолюдей, все равно останется только 4 полосы, в лучшем случае. А если убрать светофоры, переходы, лежачих полицейских - вы все равно в пробках будете стоять из-за перманентных ДТП, которые вы создаете. Поэтому никаких расширений. Наоборот - сужение за счет выделения полосы для велосипедистов и ОТ. Столбики поставить вдоль всех тротуаров Киева. Парковки в центре - только платные.