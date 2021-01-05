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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6251625262536254

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:15

  change_pm написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/topic240770.html?p=5148717#p5148717
к дорожаю РН, однозначно

Ти правий....

1 - Чекаємо девалу до 50 і гасимо, і ще знову виходимо з покупками на РН...

2 - А якщо Байден ще наллє, то ховайся ((((( Побачимо ціни вище 2008 року ((((

зі. Чому?
Інфлєц продовольства і сировини принесе велики прибутки нашій економіці в вигляді деяких облич...

ззі. Нажаль дєвал навряд чи вийде тоді, але РН буде РОКЕТА!!!

скоріше побачим "крипто долар" чим ціни КРЖН 2008р.
хоча, можливо в "старих паперових доларах", так що тре тримати Франклінів в банках, щоб могли вони пройти "диджиталізацію" по курсу 1:1, а не 1:10 (чи ще яку "реформу Павлоффа").
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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