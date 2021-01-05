change_pm написав:flyman написав:https://forum.finance.ua/topic240770.html?p=5148717#p5148717
к дорожаю РН, однозначно
Ти правий....
1 - Чекаємо девалу до 50 і гасимо, і ще знову виходимо з покупками на РН...
2 - А якщо Байден ще наллє, то ховайся ((((( Побачимо ціни вище 2008 року ((((
зі. Чому?
Інфлєц продовольства і сировини принесе велики прибутки нашій економіці в вигляді деяких облич...
ззі. Нажаль дєвал навряд чи вийде тоді, але РН буде РОКЕТА!!!
скоріше побачим "крипто долар" чим ціни КРЖН 2008р.
хоча, можливо в "старих паперових доларах", так що тре тримати Франклінів в банках, щоб могли вони пройти "диджиталізацію" по курсу 1:1, а не 1:10 (чи ще яку "реформу Павлоффа").