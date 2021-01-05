Додано: Пон 18 січ, 2021 09:50

hume написав: Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит. Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.

а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое?убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жильяа шо - дефицит куда то делся?сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств?абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет