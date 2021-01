Додано: Пон 18 січ, 2021 09:13



еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами

ах, как все было зелено и харашо(с)







