RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6252625362546255>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:13

фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки
еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами
ах, как все было зелено и харашо(с)

Зображення

как вам такой архитектурный ансамбль?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 січ, 2021 09:20, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:25

  kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки
еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами
ах, как все было зелено и харашо(с)

Зображення

как вам такой архитектурный ансамбль?

И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?
Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 10.06.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:30

  pesikot написав:
  shapo написав:Если не иметь элементарного представления о развития города хотя бы на 10 лет вперед, убивать инфраструктуру города и не вкладывать ни копейки в ремонт старого жилого фонда как это делается 30 лет всеми "гениальными" мэрами,то все рано или поздно превратится в гетто, и свечки в 25 этажей этому подвержены гораздо в большей степени чем 5-ти этажные хрущебы или 9-ти этажные брежневки.

Помнится мне, ты хвалился, что эти самые свечки и проектировал.
То есть ты проектируешь заведомое г***о, но виноваты мэры, которые не ремонтируют или не собираются ремонтировать твоё г***о


Почему-то посты этого тролля не понимающего элементарных вещей - проектировщик работает на заказ, а проект заказывают те у ого есть деньги и они приближены максимально близко к власти иначе бы не смогли просто существовать не говоря о том, что я ничего не проектировал - остается. а мои ответы удаляются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:34

  unicdima написав:И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?
Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.


речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры
заброшенный квартал возле крещатика, пустыри от снесенных домов по всему центру, унылые массивы хрущей и панелек в спальных районах, промышленные предприятия в центре и прицентралье - вот каким он был тогда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:35

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки
еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами
ах, как все было зелено и харашо(с)

Зображення

как вам такой архитектурный ансамбль?

И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?
Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.


Согласен. В европе после войны воссоздали по максимуму приближенное к разрушенному, а здесь 30 лет разрушают прошлое рассказывая какое оно было го..но
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:37

  kingkongovets написав:
  unicdima написав:И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?
Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.


речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры
заброшенный квартал возле крещатика, пустыри от снесенных домов по всему центру, унылые массивы хрущей и панелек в спальных районах, промышленные предприятия в центре и прицентралье - вот каким он был тогда


Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:39

  Frant написав:
  kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка
В будь якому місті в будь який час можна знайти подібні руїни. І що з того, "онук бабусі-архітекторші", який закінчив податкову академію в Ірпіні. Ти ж повний профан в архітектурі.
Навіщо сунеш свій ніс в Калашний ряд???
За 30 років Київ перетворився в купу хаотичних забудов, які ніяк не пов,язані між собою. Як і вся ця держава, власне.
Хаос, безвладдя, маршрутки, люмпени на євробляхах, блазні в Верховній раді - оце все наше.

Нормы градостроения основательно не менялись со времен совка. Вот и получили то, что прошло по советскому дбну. Нужно было менять когда в строительном бизнесе крутились не такие большие деньги, для этого было 15 лет независимости. Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.
hume
 
Повідомлень: 7192
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:42

  shapo написав:Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?


еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века
и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк
и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились
ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:50

  hume написав:Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.


а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое?
убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жилья
а шо - дефицит куда то делся?
сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств?
абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:53

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?

еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века
и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк
и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились
ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?

Проффесор, а где там реставрация? :D
"Реставрация" как и на Большой Васильковской 98.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 10.06.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6252625362546255>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3345231
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2619)
18.01.2021 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.