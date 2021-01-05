еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами
ах, как все было зелено и харашо(с)
как вам такой архитектурный ансамбль?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 09:13
фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки
еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами
ах, как все было зелено и харашо(с)
как вам такой архитектурный ансамбль?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 січ, 2021 09:20, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:25
И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?
Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:30
Почему-то посты этого тролля не понимающего элементарных вещей - проектировщик работает на заказ, а проект заказывают те у ого есть деньги и они приближены максимально близко к власти иначе бы не смогли просто существовать не говоря о том, что я ничего не проектировал - остается. а мои ответы удаляются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:34
речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры
заброшенный квартал возле крещатика, пустыри от снесенных домов по всему центру, унылые массивы хрущей и панелек в спальных районах, промышленные предприятия в центре и прицентралье - вот каким он был тогда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:35
Согласен. В европе после войны воссоздали по максимуму приближенное к разрушенному, а здесь 30 лет разрушают прошлое рассказывая какое оно было го..но
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:37
Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:39
Нормы градостроения основательно не менялись со времен совка. Вот и получили то, что прошло по советскому дбну. Нужно было менять когда в строительном бизнесе крутились не такие большие деньги, для этого было 15 лет независимости. Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:42
еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века
и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк
и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились
ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:50
а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое?
убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жилья
а шо - дефицит куда то делся?
сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств?
абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 січ, 2021 09:53
Проффесор, а где там реставрация?
"Реставрация" как и на Большой Васильковской 98.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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