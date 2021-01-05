RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62526253625462556256>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:34

  unicdima написав:И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?
Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.


речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры
заброшенный квартал возле крещатика, пустыри от снесенных домов по всему центру, унылые массивы хрущей и панелек в спальных районах, промышленные предприятия в центре и прицентралье - вот каким он был тогда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:39

  Frant написав:
  kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка
В будь якому місті в будь який час можна знайти подібні руїни. І що з того, "онук бабусі-архітекторші", який закінчив податкову академію в Ірпіні. Ти ж повний профан в архітектурі.
Навіщо сунеш свій ніс в Калашний ряд???
За 30 років Київ перетворився в купу хаотичних забудов, які ніяк не пов,язані між собою. Як і вся ця держава, власне.
Хаос, безвладдя, маршрутки, люмпени на євробляхах, блазні в Верховній раді - оце все наше.

Нормы градостроения основательно не менялись со времен совка. Вот и получили то, что прошло по советскому дбну. Нужно было менять когда в строительном бизнесе крутились не такие большие деньги, для этого было 15 лет независимости. Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.
hume
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:42

  shapo написав:Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?


еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века
и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк
и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились
ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:50

  hume написав:Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.


а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое?
убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жилья
а шо - дефицит куда то делся?
сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств?
абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:23

  kingkongovets написав:
  hume написав:Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.


а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое?
убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жилья
а шо - дефицит куда то делся?
сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств?
абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет

Низкоэтажное строить намного быстрее, могут выйти из положения за счёт скорости оборачиваемости капитала и уменьшением себестоимости за счёт все той же этажности. Как то говорил, что на Юните фасад лепят прямо с лесов. Так же если все перейдут на формат строительства 8-16 это уже не будет считаться чем-то необычным, с премией за этажность.

Хотя я уверен, что удорожит. Но лучше переплатить за что-то хорошее, чем взять по рынку гвно.
Сейчас речь не идёт о проектах в центре, где стоимость земли играет большую роль.
hume
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:27

  unicdima написав:Проффесор, а где там реставрация? :D
"Реставрация" как и на Большой Васильковской 98.


какую омеля заказал, такую никонов и сделал, студент
а по-хорошему тот уничтоженный в хлам коммуняками и шариковыми купеческий ренессанс надо было нафиг снести шоп квартал полностью выглядел как мандарин плаза, а не то шо сейчас

и еще раз напоминаю - нефиг сравнивать не знавшую экспроприации экспроприаторов и коммуналок с шариковыми европу и бывший совок
и никто в европе центры своих столиц при их сдаче не взрывал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:32

Кстати, у нас ценообразование недвижимости вообще странное. На него вообще мало, что влияет кроме наличия метро и центра. А судя по некоторым ценам и наличие центра не влияет. То есть нет такого понятия как удорожание из-за хорошего учебного заведения, наличия /леса/парка/водоема. Но начало уже положено, люди начали понимать какой должна быть придомовая территория.
hume
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:35

  hume написав:Кстати, у нас ценообразование недвижимости вообще странное. На него вообще мало, что влияет кроме наличия метро и центра. А судя по некоторым ценам и наличие центра не влияет. То есть нет такого понятия как удорожание из-за хорошего учебного заведения, наличия /леса/парка/водоема. Но начало уже положено, люди начали понимать какой должна быть придомовая территория.


интересно, шо повлияло на цены квартир в домах низкоэтажной застройки на оболонской набережной?)
метра нет, центр далеко, придомовой тоже нет нет, парк наталка создан совсем недавно, дома в постройке недорогие, близость воняющего летом днепра - тоже очч сомнительное достоинство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:37

  Frant написав:Після війни 1941-1945 - людям не було де жити в містах.
В 1950-ті - в Києві нарот жив у підвалах, на горищах, в бараках і сараях.
Населення країни постійно збільшувалось і досягло максимуму в 1992 році.
52 млн чоловік.
Зараз орієнтовно 32 млн.

Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!

Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня.
демографія править бал.

https://kievvlast.com.ua/news/v-yanvare ... irect=true
https://kievvlast.com.ua/news/za-sem-me ... h-chelovek

Дефицита жилья нет, есть дефицит качественного жилья. Поэтому после каждого кризиса происходит все более отчетливая сегментация. Молодеж может снимать квартиры в хрущевках только в одном случае, от безденежья.
hume
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:41

  sequence написав:
  flyman написав:..
як нарахунок ГТ і ШРТ?

вот тут как раз Москва бы вас и впечатлила - удобные узлы стыковки электричек с метро и автобусами. Сам транспорт чистый и новый. По сути, машина в городе не нужна. Но дорого, даже для местных со всякими "картами Тройка". Поездки общественным транспортом на работу-домой в день обходятся в среднем около 100 грн

За последние 10 лет у них проделана колоссальная работа в городском транспорте и градостроительстве в целом. Вообще сейчас Киев напоминает Москву при начале эволюции от позднего лужкова
hume
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 62526253625462556256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3345309
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28701)
18.01.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.