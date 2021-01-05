Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
unicdima написав:И при чем тут заброшенность к самой архитектуре? Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену.
речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры заброшенный квартал возле крещатика, пустыри от снесенных домов по всему центру, унылые массивы хрущей и панелек в спальных районах, промышленные предприятия в центре и прицентралье - вот каким он был тогда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка
В будь якому місті в будь який час можна знайти подібні руїни. І що з того, "онук бабусі-архітекторші", який закінчив податкову академію в Ірпіні. Ти ж повний профан в архітектурі. Навіщо сунеш свій ніс в Калашний ряд??? За 30 років Київ перетворився в купу хаотичних забудов, які ніяк не пов,язані між собою. Як і вся ця держава, власне. Хаос, безвладдя, маршрутки, люмпени на євробляхах, блазні в Верховній раді - оце все наше.
Нормы градостроения основательно не менялись со времен совка. Вот и получили то, что прошло по советскому дбну. Нужно было менять когда в строительном бизнесе крутились не такие большие деньги, для этого было 15 лет независимости. Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.
shapo написав:Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?
еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.
а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое? убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жилья а шо - дефицит куда то делся? сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств? абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:Сейчас лобби застройщиков не даст никому протащить условное ограничение этажности, или плотности. А если отдаст, то суд все поправит.
а почему никто не говорит как такие изменения повлияют в итоге на цену метра в новострое? убогость хрущей и панелек принято оправдывать тем, что дескать после войны было не до "архитектурных излишеств"(с) и надо было срочно шото делать с дефицитом жилья а шо - дефицит куда то делся? сержики очень любят возмущаться шо строят "монстров" не соблюдая норм - но у них и на квартиры в этих монстрах не хватает денег, а если паче чаяния начнут вдруг строить малоэтажное жилье с обязательными паркоместами, стройплощадками, школами и скверами - у кого на него хватит средств? абы ото хайпануть, головой думать о последствиях никто не хочет
Низкоэтажное строить намного быстрее, могут выйти из положения за счёт скорости оборачиваемости капитала и уменьшением себестоимости за счёт все той же этажности. Как то говорил, что на Юните фасад лепят прямо с лесов. Так же если все перейдут на формат строительства 8-16 это уже не будет считаться чем-то необычным, с премией за этажность.
Хотя я уверен, что удорожит. Но лучше переплатить за что-то хорошее, чем взять по рынку гвно. Сейчас речь не идёт о проектах в центре, где стоимость земли играет большую роль.
unicdima написав:Проффесор, а где там реставрация? "Реставрация" как и на Большой Васильковской 98.
какую омеля заказал, такую никонов и сделал, студент а по-хорошему тот уничтоженный в хлам коммуняками и шариковыми купеческий ренессанс надо было нафиг снести шоп квартал полностью выглядел как мандарин плаза, а не то шо сейчас
и еще раз напоминаю - нефиг сравнивать не знавшую экспроприации экспроприаторов и коммуналок с шариковыми европу и бывший совок и никто в европе центры своих столиц при их сдаче не взрывал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Кстати, у нас ценообразование недвижимости вообще странное. На него вообще мало, что влияет кроме наличия метро и центра. А судя по некоторым ценам и наличие центра не влияет. То есть нет такого понятия как удорожание из-за хорошего учебного заведения, наличия /леса/парка/водоема. Но начало уже положено, люди начали понимать какой должна быть придомовая территория.
hume написав:Кстати, у нас ценообразование недвижимости вообще странное. На него вообще мало, что влияет кроме наличия метро и центра. А судя по некоторым ценам и наличие центра не влияет. То есть нет такого понятия как удорожание из-за хорошего учебного заведения, наличия /леса/парка/водоема. Но начало уже положено, люди начали понимать какой должна быть придомовая территория.
интересно, шо повлияло на цены квартир в домах низкоэтажной застройки на оболонской набережной?) метра нет, центр далеко, придомовой тоже нет нет, парк наталка создан совсем недавно, дома в постройке недорогие, близость воняющего летом днепра - тоже очч сомнительное достоинство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Frant написав:Після війни 1941-1945 - людям не було де жити в містах. В 1950-ті - в Києві нарот жив у підвалах, на горищах, в бараках і сараях. Населення країни постійно збільшувалось і досягло максимуму в 1992 році. 52 млн чоловік. Зараз орієнтовно 32 млн.
Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!
Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня. демографія править бал.
Дефицита жилья нет, есть дефицит качественного жилья. Поэтому после каждого кризиса происходит все более отчетливая сегментация. Молодеж может снимать квартиры в хрущевках только в одном случае, от безденежья.
вот тут как раз Москва бы вас и впечатлила - удобные узлы стыковки электричек с метро и автобусами. Сам транспорт чистый и новый. По сути, машина в городе не нужна. Но дорого, даже для местных со всякими "картами Тройка". Поездки общественным транспортом на работу-домой в день обходятся в среднем около 100 грн
За последние 10 лет у них проделана колоссальная работа в городском транспорте и градостроительстве в целом. Вообще сейчас Киев напоминает Москву при начале эволюции от позднего лужкова