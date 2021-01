Додано: Пон 18 січ, 2021 09:34

unicdima написав: И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?

Вместо хорошей реставрации влепили посредственнейшую Арену. И при чем тут заброшенность к самой архитектуре?



речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры

речь о том, что киев не был в 80х тем чудо-городом, каким его ныне пытаются представить совкодрочеры

заброшенный квартал возле крещатика, пустыри от снесенных домов по всему центру, унылые массивы хрущей и панелек в спальных районах, промышленные предприятия в центре и прицентралье - вот каким он был тогда

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.