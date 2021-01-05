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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6253625462556256>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:51

  kingkongovets написав:
  hume написав:Кстати, у нас ценообразование недвижимости вообще странное. На него вообще мало, что влияет кроме наличия метро и центра. А судя по некоторым ценам и наличие центра не влияет. То есть нет такого понятия как удорожание из-за хорошего учебного заведения, наличия /леса/парка/водоема. Но начало уже положено, люди начали понимать какой должна быть придомовая территория.


интересно, шо повлияло на цены квартир в домах низкоэтажной застройки на оболонской набережной?)
метра нет, центр далеко, придомовой тоже нет нет, парк наталка создан совсем недавно, дома в постройке недорогие, близость воняющего летом днепра - тоже очч сомнительное достоинство

Время повлияло, такое время тогда было. Росло все и быстро. Сейчас даже аренда одинаковая в Оазисе и в Оболоньскай возле метро. А иногда Оболоньскай и дороже. Продажа дома от Драгона возле метро Оболонь на котловане дороже любой квартиры в оазисе. Про аренду и цены в Смарт Плазе на Минской я промолчу. Таких примеров по городу очень много. На сегодня ПОХ со всей своей плотностью котируется в цену прицентралья типа Лукьяновки и Соломы и тд
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:53

  Frant написав:
Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!

Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня.
демографія править бал.

https://kievvlast.com.ua/news/v-yanvare ... irect=true
https://kievvlast.com.ua/news/za-sem-me ... h-chelovek
нет предпосылок, чтобы дефицит сокращался:
1) недвижимость в Киеве обладает инвестиционным спросом. Такая квартира может стоять десятилетиями в состоянии от строителей и ждать когда ее продадут.
2)нет предпосылок для прекращения миграции населения зарубеж, часть переездов достанется Киеву
3) Киев - концентрация финансовой и политической силы и будет еще долго, хотя роль культурного центра утратил быстро с развитием интернета
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:11

  hume написав: На сегодня ПОХ со всей своей плотностью котируется в цену прицентралья типа Лукьяновки и Соломы и тд

Вот это, конечно, реально бредовая ситуация. Яркая иллюстрация "наш народ любит Г и страдать".
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:13

  Grand Touring написав:
  Frant написав:
Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!

Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня.
демографія править бал.

https://kievvlast.com.ua/news/v-yanvare ... irect=true
https://kievvlast.com.ua/news/za-sem-me ... h-chelovek
нет предпосылок, чтобы дефицит сокращался:
1) недвижимость в Киеве обладает инвестиционным спросом. Такая квартира может стоять десятилетиями в состоянии от строителей и ждать когда ее продадут.
2)нет предпосылок для прекращения миграции населения зарубеж, часть переездов достанется Киеву
3) Киев - концентрация финансовой и политической силы и будет еще долго, хотя роль культурного центра утратил быстро с развитием интернета

Тренд змінився.
Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків),
в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.)
В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.

Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО.
Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема.
Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.

Картина маслом: приплили.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:18

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 січ, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:19

  hume написав:
  Frant написав:Після війни 1941-1945 - людям не було де жити в містах.
В 1950-ті - в Києві нарот жив у підвалах, на горищах, в бараках і сараях.
Населення країни постійно збільшувалось і досягло максимуму в 1992 році.
52 млн чоловік.
Зараз орієнтовно 32 млн.

Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!

Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня.
демографія править бал.

https://kievvlast.com.ua/news/v-yanvare ... irect=true
https://kievvlast.com.ua/news/za-sem-me ... h-chelovek

Дефицита жилья нет, есть дефицит качественного жилья. Поэтому после каждого кризиса происходит все более отчетливая сегментация. Молодеж может снимать квартиры в хрущевках только в одном случае, от безденежья.

Нема дефіцитна житла.
Повно нерухомості, на будь який смак.
Питання в наявності коштів.

Назвати пінопластові 25-поверхівки з 12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир "якісним" житлом - ніяк не можна.


В курсі, що населення Києва зменшується з 2020 року?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:20

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?


еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века
и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк
и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились
ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?

Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26

  hume написав:
  remark написав:
  BIGor написав:А цены меня удивили, 1300 долл. метр с ремонтом в селухе под Киевом. Дешевея точно нет.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... KcAzl.html


Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.

Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить

Тоже смотрел этот объект, но интерес пропал быстро из-за недостаточности парковок. Система "кто первый встал - того и тапки" мне не подходит. Городские проблемы среди сосен??? ну-ну....
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:26

  shapo написав:Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?

в библиотеку ты мож и ходил, но ничего оттуда не вынес
я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря
http://www.grad.kiev.ua/index.htm
изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем
и это только про упомянутый мною период 70х-80х

зы: кстати, знатно тебя вчера молодежь умыла с твоими рассказами как ты бетон для посадки одноразового бурана мешал бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:30

  kingkongovets написав:изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем

Чому модератор весь час на стороні цього напівграмотного податківця-"аристократа", "онука бабусі-архітекторші"? Який насправді приїхав в Київ після 2010 року, очевидно, з Донецька чи Луганська??
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