Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?

в библиотеку ты мож и ходил, но ничего оттуда не вынес

я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря

http://www.grad.kiev.ua/index.htm

изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем

и это только про упомянутый мною период 70х-80х



