Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Кстати, у нас ценообразование недвижимости вообще странное. На него вообще мало, что влияет кроме наличия метро и центра. А судя по некоторым ценам и наличие центра не влияет. То есть нет такого понятия как удорожание из-за хорошего учебного заведения, наличия /леса/парка/водоема. Но начало уже положено, люди начали понимать какой должна быть придомовая территория.
интересно, шо повлияло на цены квартир в домах низкоэтажной застройки на оболонской набережной?) метра нет, центр далеко, придомовой тоже нет нет, парк наталка создан совсем недавно, дома в постройке недорогие, близость воняющего летом днепра - тоже очч сомнительное достоинство
Время повлияло, такое время тогда было. Росло все и быстро. Сейчас даже аренда одинаковая в Оазисе и в Оболоньскай возле метро. А иногда Оболоньскай и дороже. Продажа дома от Драгона возле метро Оболонь на котловане дороже любой квартиры в оазисе. Про аренду и цены в Смарт Плазе на Минской я промолчу. Таких примеров по городу очень много. На сегодня ПОХ со всей своей плотностью котируется в цену прицентралья типа Лукьяновки и Соломы и тд
нет предпосылок, чтобы дефицит сокращался: 1) недвижимость в Киеве обладает инвестиционным спросом. Такая квартира может стоять десятилетиями в состоянии от строителей и ждать когда ее продадут. 2)нет предпосылок для прекращения миграции населения зарубеж, часть переездов достанется Киеву 3) Киев - концентрация финансовой и политической силы и будет еще долго, хотя роль культурного центра утратил быстро с развитием интернета
нет предпосылок, чтобы дефицит сокращался: 1) недвижимость в Киеве обладает инвестиционным спросом. Такая квартира может стоять десятилетиями в состоянии от строителей и ждать когда ее продадут. 2)нет предпосылок для прекращения миграции населения зарубеж, часть переездов достанется Киеву 3) Киев - концентрация финансовой и политической силы и будет еще долго, хотя роль культурного центра утратил быстро с развитием интернета
Тренд змінився. Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків), в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.) В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.
Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО. Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема. Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.
Frant написав:Після війни 1941-1945 - людям не було де жити в містах. В 1950-ті - в Києві нарот жив у підвалах, на горищах, в бараках і сараях. Населення країни постійно збільшувалось і досягло максимуму в 1992 році. 52 млн чоловік. Зараз орієнтовно 32 млн.
Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!
Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня. демографія править бал.
Дефицита жилья нет, есть дефицит качественного жилья. Поэтому после каждого кризиса происходит все более отчетливая сегментация. Молодеж может снимать квартиры в хрущевках только в одном случае, от безденежья.
Нема дефіцитна житла. Повно нерухомості, на будь який смак. Питання в наявності коштів.
Назвати пінопластові 25-поверхівки з 12 квартирами на площадці і двома ліфтами на 250 квартир "якісним" житлом - ніяк не можна.
В курсі, що населення Києва зменшується з 2020 року?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Так поэтому нужно было снести не заводы вписав туда свечки и пр. шедевры, а оставшиеся фрагменты прошлого?
еще раз, для "строительных корифеев" с поздним зажиганием - подавляющее большинство царских зданий в киеве было снесено в 70х-80х годах прошлого века и основной ущерб сохранившиеся до сих пор дореволюционные дома понесли именно за годы правления коммуняк и тот квартал шо на фото был отреставрирован уже после развала совка - коммуняки на это так и не сподобились ферштейн, стройбан? или еще раз 10 написать шоп наконец дошло?
Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?
Рылы серьйозно толкают рынок вверх, хотят отыграться за потерянные годы, подтягивают ценники к киевским. Тупо не брать, но нет же найдутся страждущие, чтобы озолотить ручку рылам и самому влошиться, ведь будет дороже.
Как то понравился объекттжк Форест, возле Вышгорода. После мониторинга цен остался в недоумении. Предлагалось по более 1куе квадрат. То есть или есть спрос и он устойчивый, или я не могу объяснить
Тоже смотрел этот объект, но интерес пропал быстро из-за недостаточности парковок. Система "кто первый встал - того и тапки" мне не подходит. Городские проблемы среди сосен??? ну-ну....
shapo написав:Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?
в библиотеку ты мож и ходил, но ничего оттуда не вынес я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря http://www.grad.kiev.ua/index.htm изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем и это только про упомянутый мною период 70х-80х
зы: кстати, знатно тебя вчера молодежь умыла с твоими рассказами как ты бетон для посадки одноразового бурана мешал бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.