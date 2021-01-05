Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?
в библиотеку ты мож и ходил, но ничего оттуда не вынес я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря http://www.grad.kiev.ua/index.htm изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем и это только про упомянутый мною период 70х-80х
зы: кстати, знатно тебя вчера молодежь умыла с твоими рассказами как ты бетон для посадки одноразового бурана мешал бггг
О какой молодёжи ты тут вещаешь? О не появившемся больше эксперте или человеке уложившем 5м3 бетона и не сущего ахинею почерпнутую в гугле, или вруна штатного политинформатора мои ответы которому в очередной раз стёрли?
flyman написав: так що тре тримати Франклінів в банках, щоб могли вони пройти "диджиталізацію" по курсу 1:1, а не 1:10 (чи ще яку "реформу Павлоффа").
Впевнені, що у випадку "шухеру" щось там взагалі будуть міняти, а не випишуть якісь сертифікати, з погашенням через 30 років? 1991 як би дає привід "на подумать". Теж люди міркували, що в банку надійно і точно поміняють...
shapo написав:Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?
в библиотеку ты мож и ходил, но ничего оттуда не вынес я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря http://www.grad.kiev.ua/index.htm изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем и это только про упомянутый мною период 70х-80х
зы: кстати, знатно тебя вчера молодежь умыла с твоими рассказами как ты бетон для посадки одноразового бурана мешал бггг
Какое воинствующее и лживое невежество Я так понимаю этот кинконговец типа песикота на политической. )
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
shapo написав:Для пафосного коренного киевлянина с связями в архитектурно-строительных кругах Киева, я в 90-х ходил в строительную библиотеку на Контрактовой где как раз была вся история Киева которую можно было проследить по десятилетиям, но для такого "знатока" градостроительной истории Киева уверен что не составит труда перечислить все ценное снесенное при совках, а не просто растопыривать пальцы по-пацански,т.к. такой понаех как я не помню чтобы с 1984 по 1989 когда окончательно перебрался в Киев кто-то что-то сносил на Саксаганского, Воровского, Златоустовской, Подоле, а эту так называемая реконструкцию на Бессарабской видел своими глазами. Андестенд?
в библиотеку ты мож и ходил, но ничего оттуда не вынес я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря http://www.grad.kiev.ua/index.htm изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем и это только про упомянутый мною период 70х-80х
зы: кстати, знатно тебя вчера молодежь умыла с твоими рассказами как ты бетон для посадки одноразового бурана мешал бггг
Какое воинствующее и лживое невежество Я так понимаю этот кинконговец типа песикота на политической. )
Странное обвинение у короля обезьян оппонента в понтах. Мне в этом вопросе до коренного киевлянина как до неба рачки
shapo написав:Странное обвинение у короля обезьян оппонента в понтах. Мне в этом вопросе до коренного киевлянина как до неба рачки
опять слишком много пустого текста ты меня просил перечислить шо было снесено при совке? я тебе дал ссылку с алфавитным указателем по названиям улиц, с номерами и фотографиями снесенных домов - изучай и избавь уже нас от своей рефлексии авось и почерпнешь уже для себя шото новое
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 січ, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Киев - это город лядей, прокуроров и политических клоунов. Любая украинская лядь сосущая в Милане знает, что она не будет вечно красивой и нужна квартирка в Киеве на старость. Любой прокуроришка из Задрыпинска знает, что лох может обмельчать или реорганизация, нужна кормящая квартирка, а где? Лучше места чем Киев нет.
flyman написав:Тренд змінився. Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків), в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.) В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.
Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО. Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема. Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.
Картина маслом: приплили.
не все могут в Польшу поехать, кому за 40, у кого есть заначка на квартиру в Киеве, которые уже привыкли к укладу в жизни в Украине, могут рассматривать Киев как пристанище
kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами ах, как все было зелено и харашо(с)
как вам такой архитектурный ансамбль?
Нормуль. Скажу по себе-вначале сей артефакт вызывал недоумение, а года через два перестал замечать, хоть и проходил мимо часто.
shapo написав:Странное обвинение у короля обезьян оппонента в понтах. Мне в этом вопросе до коренного киевлянина как до неба рачки
опять слишком много пустого текста ты меня просил перечислить шо было снесено при совке? я тебе дал ссылку с алфавитным указателем по названиям улиц, с номерами и фотографиями снесенных домов - изучай и избавь уже нас от своей рефлексии авось и почерпнешь уже для себя шото новое
Так и дал бы без понтов и оскорблений непонятно на чем основанных, вероятно, комплексах. А за ссылку спасибо, т. к. в библиотеку давно не хожу и, по-моему, её там нет. Ссылку изучу