Думаю да, "критического количества машин" у нас еще нет. Но у нас однозначно "критическое кол-во" парковок. И "критическое" соблюдение правил парковки. В центре и не только....
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Додано: Пон 18 січ, 2021 12:07
Думаю да, "критического количества машин" у нас еще нет. Но у нас однозначно "критическое кол-во" парковок. И "критическое" соблюдение правил парковки. В центре и не только....
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:16
кому за 40 я привів перелік "востребуваних професій": продавець, сторож, санітар .. із мінімлаьною з.п.
Писав вже тут про тітку, яка каже, що після 50 років, тут вона зайва, тому через пару днів їде працювати в Польщу і там залишатися.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:29
Я смотрел, там много невзрачных строений было.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:40
печное отопление)
дрова, истопники, трубочисты - и т д
зы: кстати топлю сейчас камин, а вчера впервые за много лет разжег камин в спальне и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:49
были всякие - и обычные двухэтажные мещанские, и одноэтажные хатынки и красивые доходные дома
на моих глазах их сносили, видел как люди плакали глядя на это
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:54
Я себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает, при условии, что недвижимость не растет на 10+% в год и соотсвественно это просто замороженные на неопределенный срок деньги, за которые ты еще и платишь коммуналку. Так делают только коррупционеры, которым нужно отбелить доход и все.
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чего вы думаете, что только у коррупционеров есть доход, который нельзя отображать в декларациях? Если копнуть поглубже, то вообще у 80% покупателей квартир происхождение дохода не доказуемо. Будем со всех 18% налога на прибыль брать?
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:02
замечу - в городской квартире!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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