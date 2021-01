Додано: Пон 18 січ, 2021 12:40

Faceless написав: Grand Touring написав: может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили? Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно. Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно.



печное отопление)

дрова, истопники, трубочисты - и т д



зы: кстати топлю сейчас камин, а вчера впервые за много лет разжег камин в спальне и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))

