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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6254625562566257>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:07

  unicdima написав:...
Нет у нас критического количества машин, большинство пробок искусственные, но до урбанастов это не доходит, они иксперды-теоретики, не имеющие понятия о сути проблемы.

Думаю да, "критического количества машин" у нас еще нет. Но у нас однозначно "критическое кол-во" парковок. И "критическое" соблюдение правил парковки. В центре и не только....
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:16

  Grand Touring написав:
  flyman написав:Тренд змінився.
Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків),
в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.)
В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.

Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО.
Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема.
Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.

Картина маслом: приплили.
не все могут в Польшу поехать, кому за 40, у кого есть заначка на квартиру в Киеве, которые уже привыкли к укладу в жизни в Украине, могут рассматривать Киев как пристанище

кому за 40 я привів перелік "востребуваних професій": продавець, сторож, санітар .. із мінімлаьною з.п.
Писав вже тут про тітку, яка каже, що після 50 років, тут вона зайва, тому через пару днів їде працювати в Польщу і там залишатися.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:29

  kingkongovets написав:[quote
я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря
http://www.grad.kiev.ua/index.htm
изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем
и это только про упомянутый мною период 70х-80х

зы: бггг

Я смотрел, там много невзрачных строений было.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили?
Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:40

  Faceless написав:
Grand Touring написав:может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили?
Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно.


печное отопление)
дрова, истопники, трубочисты - и т д

зы: кстати топлю сейчас камин, а вчера впервые за много лет разжег камин в спальне и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:49

  hume написав:Я смотрел, там много невзрачных строений было.


были всякие - и обычные двухэтажные мещанские, и одноэтажные хатынки и красивые доходные дома
на моих глазах их сносили, видел как люди плакали глядя на это
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:54

  Grand Touring написав:
  Frant написав:
Немає жодного дефіцита житла ні в державі, ні в Києві!!

Більш того, з 2020 населення Києва вже скорочується - тому що провінція порожня.
демографія править бал.

https://kievvlast.com.ua/news/v-yanvare ... irect=true
https://kievvlast.com.ua/news/za-sem-me ... h-chelovek
нет предпосылок, чтобы дефицит сокращался:
1) недвижимость в Киеве обладает инвестиционным спросом. Такая квартира может стоять десятилетиями в состоянии от строителей и ждать когда ее продадут.

Я себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает, при условии, что недвижимость не растет на 10+% в год и соотсвественно это просто замороженные на неопределенный срок деньги, за которые ты еще и платишь коммуналку. Так делают только коррупционеры, которым нужно отбелить доход и все.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))
отож :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает..
чего вы думаете, что только у коррупционеров есть доход, который нельзя отображать в декларациях? Если копнуть поглубже, то вообще у 80% покупателей квартир происхождение дохода не доказуемо. Будем со всех 18% налога на прибыль брать?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:02

  Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))
отож :wink:


замечу - в городской квартире!)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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