Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Тренд змінився. Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків), в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.) В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.
Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО. Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема. Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.
Картина маслом: приплили.
не все могут в Польшу поехать, кому за 40, у кого есть заначка на квартиру в Киеве, которые уже привыкли к укладу в жизни в Украине, могут рассматривать Киев как пристанище
кому за 40 я привів перелік "востребуваних професій": продавець, сторож, санітар .. із мінімлаьною з.п. Писав вже тут про тітку, яка каже, що після 50 років, тут вона зайва, тому через пару днів їде працювати в Польщу і там залишатися.
kingkongovets написав:[quote я уже давал эту ссылочку, но вижу шо никто в нее не заглянул - а зря http://www.grad.kiev.ua/index.htm изучай и не смеши людей своей безграмотностью, понтами и многословным флудом ниачем и это только про упомянутый мною период 70х-80х
нет предпосылок, чтобы дефицит сокращался: 1) недвижимость в Киеве обладает инвестиционным спросом. Такая квартира может стоять десятилетиями в состоянии от строителей и ждать когда ее продадут.
Я себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает, при условии, что недвижимость не растет на 10+% в год и соотсвественно это просто замороженные на неопределенный срок деньги, за которые ты еще и платишь коммуналку. Так делают только коррупционеры, которым нужно отбелить доход и все.
Sidus написав:себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает..
чего вы думаете, что только у коррупционеров есть доход, который нельзя отображать в декларациях? Если копнуть поглубже, то вообще у 80% покупателей квартир происхождение дохода не доказуемо. Будем со всех 18% налога на прибыль брать?