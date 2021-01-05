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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:06
kingkongovets написав: Мизантрóп написав: kingkongovets написав:
и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))
отож
замечу - в городской квартире!)
...с городским воздухом и шумом радиоволн)
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:15
Мизантрóп написав:
...с городским воздухом и шумом радиоволн)
готов поспорить на шо угодно шо щас воздух в центре гораздо чище, чем в пригороде ,где все топят камины и печки)
хотя и тут дымком попахивает
шум радиоволн мое ухо как то не замечает - старею, наверна)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:17
sequence написав: Sidus написав:
себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает..
чего вы думаете, что только у коррупционеров есть доход, который нельзя отображать в декларациях? Если копнуть поглубже, то вообще у 80% покупателей квартир происхождение дохода не доказуемо. Будем со всех 18% налога на прибыль брать?
О чем вы вообще? Смысл моего посыла в том, что если кто-то купил квартиру и 10 лет она стоит без ремонта и без внимания, то скорее всего таких квартир у него десяток и собственнику до них дела нет, так как деньги достались относительно легко и тот факт, что деньги заморожены его не волнует
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:19
flyman написав: Grand Touring написав: flyman написав:
Тренд змінився.
Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків),
в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.)
В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.
Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО.
Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема.
Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.
Картина маслом: приплили.
не все могут в Польшу поехать, кому за 40, у кого есть заначка на квартиру в Киеве, которые уже привыкли к укладу в жизни в Украине, могут рассматривать Киев как пристанище
кому за 40 я привів перелік "востребуваних професій": продавець, сторож, санітар .. із мінімлаьною з.п.
Писав вже тут про тітку, яка каже, що після 50 років, тут вона зайва, тому через пару днів їде працювати в Польщу і там залишатися.
Ща фейслес тобі розкаже, що хорошому спеціалісту бігом платять 100 000 грн в міс.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:27
Faceless написав:
Grand Touring написав:может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили?
Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно.
кофеек в предбаннике не по-царски замерз, ща держу его за ложку и махаю чашкой
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:28
Sidus написав:
.. если кто-то купил квартиру и 10 лет она стоит без ремонта и без внимания, то скорее всего таких квартир у него десяток и собственнику до них дела нет, так как деньги достались относительно легко и тот факт, что деньги заморожены его не волнует
так себе логика.
У меня есть пример моего отца моего кума, что купил зачем-то квартиру на похе, которая лет 15 стояла пустой. Чувак был (умер) крутым спецом по бесперебойникам, честно заработал на две квартиры, напротив Владимирского рынка, затем купил чего-то на похе и забил.
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