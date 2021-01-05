Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мизантрóп написав:...с городским воздухом и шумом радиоволн)
готов поспорить на шо угодно шо щас воздух в центре гораздо чище, чем в пригороде ,где все топят камины и печки) хотя и тут дымком попахивает шум радиоволн мое ухо как то не замечает - старею, наверна)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Sidus написав:себе с трудом представляю кто в здравом уме так делает..
чего вы думаете, что только у коррупционеров есть доход, который нельзя отображать в декларациях? Если копнуть поглубже, то вообще у 80% покупателей квартир происхождение дохода не доказуемо. Будем со всех 18% налога на прибыль брать?
О чем вы вообще? Смысл моего посыла в том, что если кто-то купил квартиру и 10 лет она стоит без ремонта и без внимания, то скорее всего таких квартир у него десяток и собственнику до них дела нет, так как деньги достались относительно легко и тот факт, что деньги заморожены его не волнует
flyman написав:Тренд змінився. Я вже писав, що в Києві 8..10К грн. медіанна з.п. (після податків), в Польщі від 2000 злотих (14 000 грн.), у Варшаві від 3000 злотих (21000 грн.) В Польщі оренда дешевша, продукти дешевші.
Остання хвиля понаїхів була в зв"язку з подіями в ОРДЛО. Мігрантів, як раніше нема, природного приросту теж нема. Є щоденна маятникова міграція продавців, охоронців, санітарок із ближнього та дальнього передмістя.
Картина маслом: приплили.
не все могут в Польшу поехать, кому за 40, у кого есть заначка на квартиру в Киеве, которые уже привыкли к укладу в жизни в Украине, могут рассматривать Киев как пристанище
кому за 40 я привів перелік "востребуваних професій": продавець, сторож, санітар .. із мінімлаьною з.п. Писав вже тут про тітку, яка каже, що після 50 років, тут вона зайва, тому через пару днів їде працювати в Польщу і там залишатися.
Ща фейслес тобі розкаже, що хорошому спеціалісту бігом платять 100 000 грн в міс.
Sidus написав:.. если кто-то купил квартиру и 10 лет она стоит без ремонта и без внимания, то скорее всего таких квартир у него десяток и собственнику до них дела нет, так как деньги достались относительно легко и тот факт, что деньги заморожены его не волнует
так себе логика. У меня есть пример моего отца моего кума, что купил зачем-то квартиру на похе, которая лет 15 стояла пустой. Чувак был (умер) крутым спецом по бесперебойникам, честно заработал на две квартиры, напротив Владимирского рынка, затем купил чего-то на похе и забил.
Grand Touring написав:может кто знает как цари раньше в царских домах грелись? раньше морозы еще сильнее были, а как такие площади с громадными окнами и дверми отапливались? в шубах все ходили?
Те дома очень тёплые конструктивно, не было там холодно.
печное отопление) дрова, истопники, трубочисты - и т д
зы: кстати топлю сейчас камин, а вчера впервые за много лет разжег камин в спальне и засыпал под звук потрескивающих углей - какой же это кайф)))
Круто. Тоже хочу себе сделать один или два камина (гостиная и спальня). Последний этаж. У соседей подо мной камин в гостиной, а у меня там просто стена. Получается, что дымоход в стене. Деревянные перекрытия.
Стоимость iPhone для селфи и развлечений равна условно стоимости 2-4 гектаров земли (ограниченный ресурс), это абсурд и несомненно временное явление в мире с 7.5 миллиардным населением.
Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни. Пробки, срач, проблемы с соседями. Ковидло прям стало последним сигналом, что пора валить. тем более, что действительно многим(как им мне и моим коллегам) компании пошли на встречу и позволили удаленку на постоянной основе.
flyman написав:.. камєнти: .. [i] Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни.
удивительным образом вы выискиваете в каментах тока то, что лично вам надо. Вторая половина "каментов" примерно такая: "Живу в Ирпене, работаю удаленно. Eсли бы нужно было ездить в офис даже 2-3 раза в неделю, переехал бы в Киев. Машина жизнь не упрощает из-за пробок и малого кол. паркомест. Друзья свого ребенка в гос. садик не смогли устроить, а впереди еще и школа..."
Стоимость iPhone для селфи и развлечений равна условно стоимости 2-4 гектаров земли (ограниченный ресурс), это абсурд и несомненно временное явление в мире с 7.5 миллиардным населением.
Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни. Пробки, срач, проблемы с соседями. Ковидло прям стало последним сигналом, что пора валить. тем более, что действительно многим(как им мне и моим коллегам) компании пошли на встречу и позволили удаленку на постоянной основе.
да, Флай, и там присутствуют такие же обсуждения как и у нас. 1.сразу же сравнивается неадекватно низкая разница метра между ипенями и центром 2. Комфорт полноценного проживания в ирпенях 3. Целесообразность проживания в пригороде в многоквартирном, а не частном доме 4. Спонсирование гвностроя за неимением денег на что-то нормальное.
Ну а дальше по накатанной. Ограниченный бюджет, но обязательно нужно свое жилье (прописано на уровне генетики) На нормальный дом в нормальной локации не хватает и приходится брать в Ирпене/заокружных борщагах/крушах/зазимье. На сдачу купить б*** и создавать каждый день пробку по дороге на работу. После смены работы ничего поменять невозможно и ты продолжаешь создавать пробки.
Продержаться долго на удалёнке в селе может только ассоциальная личность. Если в вашей жизни кроме трёх часов дороги на работу, самой работы и фронтовой сотки перед телеком ничего не было, то законсервироваться в условном пгт не составит труда.