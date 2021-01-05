Додано: Пон 18 січ, 2021 14:41

flyman написав: нові тренди в ІТ: з Києва геть!



з міста в передмістя

https://dou.ua/forums/topic/32488/



з міста в село

https://dou.ua/forums/topic/32498/



камєнти:



Стоимость iPhone для селфи и развлечений равна условно стоимости 2-4 гектаров земли (ограниченный ресурс), это абсурд и несомненно временное явление в мире с 7.5 миллиардным населением.







Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни. Пробки, срач, проблемы с соседями. Ковидло прям стало последним сигналом, что пора валить. тем более, что действительно многим(как им мне и моим коллегам) компании пошли на встречу и позволили удаленку на постоянной основе. нові тренди в ІТ: з Києва геть!з міста в передмістяз міста в селокамєнти:Стоимость iPhone для селфи и развлечений равна условно стоимости 2-4 гектаров земли (ограниченный ресурс), это абсурд и несомненно временное явление в мире с 7.5 миллиардным населением.Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни. Пробки, срач, проблемы с соседями. Ковидло прям стало последним сигналом, что пора валить. тем более, что действительно многим(как им мне и моим коллегам) компании пошли на встречу и позволили удаленку на постоянной основе.

да, Флай, и там присутствуют такие же обсуждения как и у нас.1.сразу же сравнивается неадекватно низкая разница метра между ипенями и центром2. Комфорт полноценного проживанияв ирпенях3. Целесообразность проживания в пригороде в многоквартирном, а не частном доме4. Спонсирование гвностроя за неимением денег на что-то нормальное.Ну а дальше по накатанной. Ограниченный бюджет, но обязательно нужно свое жилье (прописано на уровне генетики) На нормальный дом в нормальной локации не хватает и приходится брать в Ирпене/заокружных борщагах/крушах/зазимье. На сдачу купить б*** и создавать каждый день пробку по дороге на работу. После смены работы ничего поменять невозможно и ты продолжаешь создавать пробки.Продержаться долго на удалёнке в селе может только ассоциальная личность. Если в вашей жизни кроме трёх часов дороги на работу, самой работы и фронтовой сотки перед телеком ничего не было, то законсервироваться в условном пгт не составит труда.