Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman написав:.. камєнти: .. [i] Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни.
удивительным образом вы выискиваете в каментах тока то, что лично вам надо. Вторая половина "каментов" примерно такая: "Живу в Ирпене, работаю удаленно. Eсли бы нужно было ездить в офис даже 2-3 раза в неделю, переехал бы в Киев. Машина жизнь не упрощает из-за пробок и малого кол. паркомест. Друзья свого ребенка в гос. садик не смогли устроить, а впереди еще и школа..."
А какие садики и школы в тех полях, которые по айфону за 2-4 га - закачаешься! А какие там поликлиники, супермаркеты и все остальное - мечта.
Стоимость iPhone для селфи и развлечений равна условно стоимости 2-4 гектаров земли (ограниченный ресурс), это абсурд и несомненно временное явление в мире с 7.5 миллиардным населением.
Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни. Пробки, срач, проблемы с соседями. Ковидло прям стало последним сигналом, что пора валить. тем более, что действительно многим(как им мне и моим коллегам) компании пошли на встречу и позволили удаленку на постоянной основе.
да, Флай, и там присутствуют такие же обсуждения как и у нас. 1.сразу же сравнивается неадекватно низкая разница метра между ипенями и центром 2. Комфорт полноценного проживания в ирпенях 3. Целесообразность проживания в пригороде в многоквартирном, а не частном доме 4. Спонсирование гвностроя за неимением денег на что-то нормальное.
Ну а дальше по накатанной. Ограниченный бюджет, но обязательно нужно свое жилье (прописано на уровне генетики) На нормальный дом в нормальной локации не хватает и приходится брать в Ирпене/заокружных борщагах/крушах/зазимье. На сдачу купить б*** и создавать каждый день пробку по дороге на работу. После смены работы ничего поменять невозможно и ты продолжаешь создавать пробки.
Продержаться долго на удалёнке в селе может только ассоциальная личность. Если в вашей жизни кроме трёх часов дороги на работу, самой работы и фронтовой сотки перед телеком ничего не было, то законсервироваться в условном пгт не составит труда.
раніше такі варіанти навіть не обговорювалися, так що я показую тенденцію.
Особисто в мене тема вирішена в такому плані: цоколь в пригороді біля ШРТ 100 км від хата - спадщина в пішій доступності до ШРТ кавалірки в Києві біля ШРТ.
Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".
Різниця в ціні хати класу "цегла 60х + туалет на вулиці" в 4Куе між 100 км і 60 км. від Києва