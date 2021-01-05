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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6255625662576258

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:51

  sequence написав:
  flyman написав:..
камєнти:
..
[i] Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни.

удивительным образом вы выискиваете в каментах тока то, что лично вам надо. Вторая половина "каментов" примерно такая: "Живу в Ирпене, работаю удаленно. Eсли бы нужно было ездить в офис даже 2-3 раза в неделю, переехал бы в Киев. Машина жизнь не упрощает из-за пробок и малого кол. паркомест. Друзья свого ребенка в гос. садик не смогли устроить, а впереди еще и школа..."

А какие садики и школы в тех полях, которые по айфону за 2-4 га - закачаешься! А какие там поликлиники, супермаркеты и все остальное - мечта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:55

  hume написав:
  flyman написав:нові тренди в ІТ: з Києва геть!

з міста в передмістя
https://dou.ua/forums/topic/32488/

з міста в село
https://dou.ua/forums/topic/32498/

камєнти:

Стоимость iPhone для селфи и развлечений равна условно стоимости 2-4 гектаров земли (ограниченный ресурс), это абсурд и несомненно временное явление в мире с 7.5 миллиардным населением.



Лично для меня уже давно Киев(где я сейчас обитаю) выглядит абсолютно не пригодным для жизни. Пробки, срач, проблемы с соседями. Ковидло прям стало последним сигналом, что пора валить. тем более, что действительно многим(как им мне и моим коллегам) компании пошли на встречу и позволили удаленку на постоянной основе.
да, Флай, и там присутствуют такие же обсуждения как и у нас.
1.сразу же сравнивается неадекватно низкая разница метра между ипенями и центром
2. Комфорт полноценного проживания
в ирпенях
3. Целесообразность проживания в пригороде в многоквартирном, а не частном доме
4. Спонсирование гвностроя за неимением денег на что-то нормальное.

Ну а дальше по накатанной. Ограниченный бюджет, но обязательно нужно свое жилье (прописано на уровне генетики) На нормальный дом в нормальной локации не хватает и приходится брать в Ирпене/заокружных борщагах/крушах/зазимье. На сдачу купить б*** и создавать каждый день пробку по дороге на работу. После смены работы ничего поменять невозможно и ты продолжаешь создавать пробки.

Продержаться долго на удалёнке в селе может только ассоциальная личность. Если в вашей жизни кроме трёх часов дороги на работу, самой работы и фронтовой сотки перед телеком ничего не было, то законсервироваться в условном пгт не составит труда.

раніше такі варіанти навіть не обговорювалися, так що я показую тенденцію.

Особисто в мене тема вирішена в такому плані:
цоколь в пригороді біля ШРТ
100 км від хата - спадщина в пішій доступності до ШРТ
кавалірки в Києві біля ШРТ.

Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".

Різниця в ціні хати класу "цегла 60х + туалет на вулиці" в 4Куе між 100 км і 60 км. від Києва
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6255625662576258
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