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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:22
flyman написав:
це три кола опорних пунктів на випадок ВПЦ (великого пєсця)
эти три опорные пункта и могут создать впц (военный переворот)
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:23
flyman написав:
..щоб переночувати єслі чо і остановився в Кийові..
квартиранты завершение такого торжественного визита ожидают на вокзале?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:25
Natt написав: flyman написав:
Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".
Різниця в ціні хати класу "цегла 60х + туалет на вулиці" в 4Куе (менше чим ремонт кавалірки) між 100 км і 60 км. від Києва
Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?
поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна в хаті
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:26
flyman написав:
.. чи якої техногенної катастрофи (прорив дамби Київського моря, напр.)
не переживайте особенно. В самые сложные моменты жизни вспоминайте, что гомно не тонет
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29
flyman написав: Natt написав:
Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?
поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна
в хаті
У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29
flyman
, то в тебе в самому Києві хоч тих 15м2, чи теж за його межами?
І ще - щось не сходиться - ти точно айтішнік?(нехай самої нижчої ланки)
Чи просто твоя колишня затиснула твої яя у судових лещатах і обдирає тебе, як липку?
Признавайся!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29
sequence написав: flyman написав:
.. чи якої техногенної катастрофи (прорив дамби Київського моря, напр.)
не переживайте особенно. В самые сложные моменты жизни вспоминайте, что гомно не тонет
радянська інфраструктура на вічна, може "устати" не тільки Шулявський шляхопровід, а напр. міст Патона, тоді побачим, хто правий, а хто "хі-хі, ха-ха, шкляний міст..."
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:31
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?
поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна
в хаті
У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?
"лійка" знаєш що таке?
зараз робиться із пластикової бутилки за 2 хв.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:32
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?
поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна
в хаті
У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?
Мабуть, на ставок/річку буде ходити
і зимою теж
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 15:45
flyman написав:
..
..напр. міст Патона, тоді побачим, хто правий, а хто "хі-хі, ха-ха, шкляний міст..."
а чем вас спасет "транспортный хаб" на фоне коллапса всего построеннного в СССР? Могу ошибаться, но вроде как состояние Укрзализныци, а особенно ШРТ, самое что ни на есть плачевное с нулевыми перспективами
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