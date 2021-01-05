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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6257625862596260>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:22

  flyman написав:це три кола опорних пунктів на випадок ВПЦ (великого пєсця)

эти три опорные пункта и могут создать впц (военный переворот)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:23

  flyman написав:..щоб переночувати єслі чо і остановився в Кийові..

квартиранты завершение такого торжественного визита ожидают на вокзале?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:25

  Natt написав:
  flyman написав:Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".

Різниця в ціні хати класу "цегла 60х + туалет на вулиці" в 4Куе (менше чим ремонт кавалірки) між 100 км і 60 км. від Києва

Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?

поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна в хаті
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:26

  flyman написав:.. чи якої техногенної катастрофи (прорив дамби Київського моря, напр.)

не переживайте особенно. В самые сложные моменты жизни вспоминайте, что гомно не тонет
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29

  flyman написав:
  Natt написав:Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?

поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна в хаті

У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29

flyman, то в тебе в самому Києві хоч тих 15м2, чи теж за його межами?

І ще - щось не сходиться - ти точно айтішнік?(нехай самої нижчої ланки)
Чи просто твоя колишня затиснула твої яя у судових лещатах і обдирає тебе, як липку?

Признавайся! 8)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29

  sequence написав:
  flyman написав:.. чи якої техногенної катастрофи (прорив дамби Київського моря, напр.)

не переживайте особенно. В самые сложные моменты жизни вспоминайте, что гомно не тонет

радянська інфраструктура на вічна, може "устати" не тільки Шулявський шляхопровід, а напр. міст Патона, тоді побачим, хто правий, а хто "хі-хі, ха-ха, шкляний міст..."
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:31

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?

поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна в хаті

У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?

"лійка" знаєш що таке?
зараз робиться із пластикової бутилки за 2 хв.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:32

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:Флай, сколько лет планируешь улучшаться до состояния "сральник в доме"?

поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна в хаті

У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?

Мабуть, на ставок/річку буде ходити :) і зимою теж :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:45

  flyman написав:..
..напр. міст Патона, тоді побачим, хто правий, а хто "хі-хі, ха-ха, шкляний міст..."
а чем вас спасет "транспортный хаб" на фоне коллапса всего построеннного в СССР? Могу ошибаться, но вроде как состояние Укрзализныци, а особенно ШРТ, самое что ни на есть плачевное с нулевыми перспективами
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