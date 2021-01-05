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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6257625862596260

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 97
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:58

  flyman написав:
  Natt написав:
  flyman написав:поки що мене влаштовує: води, септика не тре, і гігієна в хаті

У меня когнитивный диссонанс. Душ, видимо, тоже лишнее?

"лійка" знаєш що таке?
зараз робиться із пластикової бутилки за 2 хв.

на МКС и того не используют.Влажные салфетки,мона й саморобные Fly :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:
1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.
2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.
3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:12

  sequence написав:
  flyman написав:..
..напр. міст Патона, тоді побачим, хто правий, а хто "хі-хі, ха-ха, шкляний міст..."
а чем вас спасет "транспортный хаб" на фоне коллапса всего построеннного в СССР? Могу ошибаться, но вроде как состояние Укрзализныци, а особенно ШРТ, самое что ни на есть плачевное с нулевыми перспективами

добратися до села на Поліссі з рюкзаком Мівіни думаю не складе особливої проблеми, це ж не Дніпро форсувати, а від Бучі 30км (70км) можна навіть пішки (вєломашиною)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 січ, 2021 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Мабуть, на ставок/річку буде ходити і зимою теж

Та й скільки там тої зими
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:13

  airmax78 написав:Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД
так ты уже домоуправитель?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:14

  kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки
еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами
ах, как все было зелено и харашо(с)

Зображення

как вам такой архитектурный ансамбль?

А чего при Щербицком его не натерли парафином как такие же кварталы внутри Садового ?
Вроде в ноябре 43го в тех местах мало что с крышей и с окнами осталось,все равно же отреставрировали его в конце 40х? Он жилой был и до каких годов?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:16

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД
так ты уже домоуправитель?

Из ОП погнали. Нечем зп было платить. Пришлось срочно переквалифицироваться. Благо тема близкая + курс молодого бойца на форуме прошел: знаю что желтеет и отваливается, а что вечно стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:20

  airmax78 написав:Из ОП погнали. Нечем зп было платить. Пришлось срочно переквалифицироваться. Благо тема близкая + курс молодого бойца на форуме прошел: знаю что желтеет и отваливается, а что вечно стоит.
теперь у Либо будут поводы позвонить побухать в ЯГ
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:27

  sequence написав:
  flyman написав:..
Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".
..

астанавись!
перевалочный хаб для телепортации ШРТ из одних ипеней в другие это уже слишком сильно.
не распыляйся - продолжай скупать неликвид в пригородах!

і ще одне зауваження, щодо логістики.
Починаю подумувати щодо електроскутера, так щоб на одному заряді 100 км., тобто від Бучі до дачі (родового помісця).
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