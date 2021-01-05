Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД: 1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права. 2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай. 3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.
flyman написав:.. ..напр. міст Патона, тоді побачим, хто правий, а хто "хі-хі, ха-ха, шкляний міст..."
а чем вас спасет "транспортный хаб" на фоне коллапса всего построеннного в СССР? Могу ошибаться, но вроде как состояние Укрзализныци, а особенно ШРТ, самое что ни на есть плачевное с нулевыми перспективами
добратися до села на Поліссі з рюкзаком Мівіни думаю не складе особливої проблеми, це ж не Дніпро форсувати, а від Бучі 30км (70км) можна навіть пішки (вєломашиною)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 січ, 2021 16:15, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:фото из серии "прекрасный киев 80х" - многолетняя заброшка возле бессарабки еще раз - целый квартал в самом центре города стоял заброшенным много лет с забитыми окнами, крысами и бомжами ах, как все было зелено и харашо(с)
как вам такой архитектурный ансамбль?
А чего при Щербицком его не натерли парафином как такие же кварталы внутри Садового ? Вроде в ноябре 43го в тех местах мало что с крышей и с окнами осталось,все равно же отреставрировали его в конце 40х? Он жилой был и до каких годов?
airmax78 написав:Из ОП погнали. Нечем зп было платить. Пришлось срочно переквалифицироваться. Благо тема близкая + курс молодого бойца на форуме прошел: знаю что желтеет и отваливается, а что вечно стоит.
теперь у Либо будут поводы позвонить побухать в ЯГ