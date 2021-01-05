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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 16:41
Долярчик написав:
Ейрмакс - точно, або член правління,(може, навіть, Голова) ОСББ, або не пропускає жодних зборів ОСББ і залишається ще "на 5хв" після зборів з членами правління!
Ну, або ще може групу сусідів у Вайбері активно юзає
Інших варіантів просто бути НЕ МОЖЕ!!!
Группа в Вайбере - это вчерашний день. Теперь есть аппликуха Dah от винницких ботанов.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:49
kingkongovets написав:
хотя и тут дымком попахивает
в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 18 січ, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:49
airmax78 написав: Долярчик написав:
Ейрмакс - точно, або член правління,(може, навіть, Голова) ОСББ, або не пропускає жодних зборів ОСББ і залишається ще "на 5хв" після зборів з членами правління!
Ну, або ще може групу сусідів у Вайбері активно юзає
Інших варіантів просто бути НЕ МОЖЕ!!!
Группа в Вайбере - это вчерашний день. Теперь есть аппликуха Dah от винницких ботанов.
Ну нехай замінемо Вайбер на Дах - суті не міняє!
Тому, що "простачок з вулиці" не може знати тих речей, які написані вище
(я ж теж це все знаю не просто так)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 18 січ, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:52
Долярчик, сможешь быть главой ОСББ и заниматься предпринимательством одновременно?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:54
airmax78 написав:
Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:
1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.
2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.
3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.
Что то Вы не договариваете.
в ОСМД работаете?
ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:54
Grand Touring написав:Долярчик
, сможешь быть главой ОСББ и заниматься предпринимательством одновременно?
Ні.
Хіба що б в мене був найманий працівник, а я б лише керував своїм бізнесом, а не стояв сам за прилавком - тоді б зміг би!
Але там, наче, не можна бути і тим, і тим одночасно
Востаннє редагувалось Долярчик
в Пон 18 січ, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:55
https://news.finance.ua/ru/news/-/48521 ... oz-reuters
Комрады, крепитесь. Сказано: "обвал через 18-30 месяцев"(с) (точка отсчета - 16 марта 2020). Поэтому не ведитесь на весеннее оживление (если будет конечно) - это ловушка для быков.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:56
trololo написав: kingkongovets написав:
хотя и тут дымком попахивает
в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде
судя по дымкам над соседними домами камин топлю не только я)
а в пригороде кроме печек на мазуте и соляре масса твердотопливных котлов на дровах и угле, не говоря уже о классических печах и каминах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:56
Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу
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