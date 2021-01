Додано: Пон 18 січ, 2021 16:56

trololo написав: kingkongovets написав: хотя и тут дымком попахивает хотя и тут дымком попахивает

в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде



судя по дымкам над соседними домами камин топлю не только я)

а в пригороде кроме печек на мазуте и соляре масса твердотопливных котлов на дровах и угле, не говоря уже о классических печах и каминах судя по дымкам над соседними домами камин топлю не только я)а в пригороде кроме печек на мазуте и соляре масса твердотопливных котлов на дровах и угле, не говоря уже о классических печах и каминах

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.