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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 625962606261626262636264>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ейрмакс - точно, або член правління,(може, навіть, Голова) ОСББ, або не пропускає жодних зборів ОСББ і залишається ще "на 5хв" після зборів з членами правління! ;)
Ну, або ще може групу сусідів у Вайбері активно юзає ;)

Інших варіантів просто бути НЕ МОЖЕ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:41

  Долярчик написав:Ейрмакс - точно, або член правління,(може, навіть, Голова) ОСББ, або не пропускає жодних зборів ОСББ і залишається ще "на 5хв" після зборів з членами правління! ;)
Ну, або ще може групу сусідів у Вайбері активно юзає ;)

Інших варіантів просто бути НЕ МОЖЕ!!!

Группа в Вайбере - это вчерашний день. Теперь есть аппликуха Dah от винницких ботанов.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:49

  kingkongovets написав:хотя и тут дымком попахивает

в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде
Востаннє редагувалось trololo в Пон 18 січ, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:49

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Ейрмакс - точно, або член правління,(може, навіть, Голова) ОСББ, або не пропускає жодних зборів ОСББ і залишається ще "на 5хв" після зборів з членами правління! ;)
Ну, або ще може групу сусідів у Вайбері активно юзає ;)

Інших варіантів просто бути НЕ МОЖЕ!!!

Группа в Вайбере - это вчерашний день. Теперь есть аппликуха Dah от винницких ботанов.

Ну нехай замінемо Вайбер на Дах - суті не міняє!
Тому, що "простачок з вулиці" не може знати тих речей, які написані вище ;)
(я ж теж це все знаю не просто так) ;)
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 18 січ, 2021 16:52, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:52

Долярчик, сможешь быть главой ОСББ и заниматься предпринимательством одновременно?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:54

  airmax78 написав:Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:
1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.
2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.
3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.

Что то Вы не договариваете.
в ОСМД работаете?
ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:54

  Grand Touring написав:Долярчик, сможешь быть главой ОСББ и заниматься предпринимательством одновременно?

Ні.
Хіба що б в мене був найманий працівник, а я б лише керував своїм бізнесом, а не стояв сам за прилавком - тоді б зміг би!
Але там, наче, не можна бути і тим, і тим одночасно :roll:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 18 січ, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/48521 ... oz-reuters
Комрады, крепитесь. Сказано: "обвал через 18-30 месяцев"(с) (точка отсчета - 16 марта 2020). Поэтому не ведитесь на весеннее оживление (если будет конечно) - это ловушка для быков.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:56

  trololo написав:
  kingkongovets написав:хотя и тут дымком попахивает

в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде


судя по дымкам над соседними домами камин топлю не только я)
а в пригороде кроме печек на мазуте и соляре масса твердотопливных котлов на дровах и угле, не говоря уже о классических печах и каминах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:56

Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу
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