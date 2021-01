Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34

trololo написав: Vlad442

флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы. флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.



флаю надо работу себе найти

может хватит уже на его троллинг вестись?

ну реально он со своими теориями окружения, шрт и лейками из бутылок подзалюбил уже, а тут и без него фриков хватает флаю надо работу себе найтиможет хватит уже на его троллинг вестись?ну реально он со своими теориями окружения, шрт и лейками из бутылок подзалюбил уже, а тут и без него фриков хватает

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.