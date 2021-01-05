Додано: Пон 18 січ, 2021 17:23

Serg-ik написав: airmax78 написав: Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:

1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.

2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.

3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного. Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.

Что то Вы не договариваете.

в ОСМД работаете?

ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное? Что то Вы не договариваете.в ОСМД работаете?ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?

Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю).А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей.Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже.Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.