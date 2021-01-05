RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62606261626262636264>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:05

  kingkongovets написав:
  trololo написав:
  kingkongovets написав:хотя и тут дымком попахивает

в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде


судя по дымкам над соседними домами камин топлю не только я)
а в пригороде кроме печек на мазуте и соляре масса твердотопливных котлов на дровах и угле, не говоря уже о классических печах и каминах


тут уж как повезет с розой ветров и рожой соседа. я собираюсь тепловой насос ставить, чтобы не коптить, ну и камин как резерв и для удовольствия
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2219 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:07

  Grand Touring написав:Долярчик я не думаю, что в новом доме нужно будет много времени уделять осбб, может поначалу

"я не думаю" ;)
Там трубу каналізаційну прорвало/там напруга стрибнула/там стіни пооббивали/там ключі потрібно від води/е/е(поки не зроблять дублікатів)/ там буд-сміття хтось залишив/там довідку просять/там пограбували квартиру/там туї всихають/там качельку хтось поламав/там дотягувач на дверях хтось зламав/там тріщини в МЗК/там кмусь в квартирі затікає через відкос під час дощу/там....... - продовжувати? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9447
З нами з: 19.10.15
Подякував: 565 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Особисто в мене тема вирішена в такому плані:
цоколь в пригороді біля ШРТ,
100 км від хата - спадщина в пішій доступності до ШРТ,
кавалірки в Києві біля ШРТ.


Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".

Різниця в ціні хати класу "цегла 60х + туалет на вулиці" в 4Куе (менше чим ремонт кавалірки) між 100 км і 60 км. від Києва

Посмотрел я на Флая и понял интересную вещь. Человек берет для сдачи недвижимость своего класса. Примерно такую, в которой живет, и сдает людям плюс-минус своего уровня. Ему понятна недвижимость, понятен контингент. Флай, даже при наличии денег, никогда не возьмет квартиру в центральном новострое, потому что не понимает, какой ремонт в ней делать, кому сдавать, как общаться с арендаторами. Другой, условный Аирмакс, никогда не купит комнаты в общагах-коммуналках, хотя сдавать их прибыльней, потому что не понимает, как будет выбивать аренду с этого контингента.

Скажи мне что ты сдаешь - я скажу тебе где ты живешь.
Скажи мне кому ты сдаешь - я скажу тебе кто ты.
Vlad442
 
Повідомлень: 7695
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:21

Vlad442
флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2219 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:23

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:
1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.
2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.
3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.

Что то Вы не договариваете.
в ОСМД работаете?
ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?

Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю).
А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей.
Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже.
Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.
airmax78
 
Повідомлень: 37370
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:29

  flyman написав:..
Починаю подумувати щодо електроскутера, так щоб на одному заряді 100 км., тобто від Бучі до дачі (родового помісця).

в условиях ядерной зимы ископаемое топливо все же доречней
sequence
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:33

  trololo написав:Vlad442
флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.

made my day ))
sequence
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34

  trololo написав:Vlad442
флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.


флаю надо работу себе найти
может хватит уже на его троллинг вестись?
ну реально он со своими теориями окружения, шрт и лейками из бутылок подзалюбил уже, а тут и без него фриков хватает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36

kingkongovets
да скучно, по бетону толком не посрались, по хай фаю тоже не зашло. может по вагонам хоть найдется достойный специалист :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2219 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.
airmax78
 
Повідомлень: 37370
З нами з: 25.10.12
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4480 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 62606261626262636264>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3345615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20710
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28713)
18.01.2021 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.