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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:05
kingkongovets написав: trololo написав: kingkongovets написав:
хотя и тут дымком попахивает
в центре меньше всяких гаражей, сто и шиномотажек с буржуйками на отработке и мусоре, а вот по киеву такого добра хватает не меньше чем в пригороде
судя по дымкам над соседними домами камин топлю не только я)
а в пригороде кроме печек на мазуте и соляре масса твердотопливных котлов на дровах и угле, не говоря уже о классических печах и каминах
тут уж как повезет с розой ветров и рожой соседа. я собираюсь тепловой насос ставить, чтобы не коптить, ну и камин как резерв и для удовольствия
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:16
flyman написав:
Особисто в мене тема вирішена в такому плані:
цоколь в пригороді біля ШРТ,
100 км від хата - спадщина в пішій доступності до ШРТ,
кавалірки в Києві біля ШРТ.
Наразі думаю про купівлю хати в 60 км від Києва з метою "покращення логістики".
Різниця в ціні хати класу "цегла 60х + туалет на вулиці" в 4Куе (менше чим ремонт кавалірки) між 100 км і 60 км. від Києва
Посмотрел я на Флая и понял интересную вещь. Человек берет для сдачи недвижимость своего класса. Примерно такую, в которой живет, и сдает людям плюс-минус своего уровня. Ему понятна недвижимость, понятен контингент. Флай, даже при наличии денег, никогда не возьмет квартиру в центральном новострое, потому что не понимает, какой ремонт в ней делать, кому сдавать, как общаться с арендаторами. Другой, условный Аирмакс, никогда не купит комнаты в общагах-коммуналках, хотя сдавать их прибыльней, потому что не понимает, как будет выбивать аренду с этого контингента.
Скажи мне что ты сдаешь - я скажу тебе где ты живешь.
Скажи мне кому ты сдаешь - я скажу тебе кто ты.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:21
Vlad442
флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:23
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Наблюдения после 3-х месяцев работы в ОСМД:
1. 90% собственников главное чтобы их никто не трогал. Если с деньгами проблем нет - лучше откупятся, но потом будут ворчать и качать права.
2. На рынке услуг по обслуживанию внутридомовых сетей и инженерии конкуренция отсутствует как таковая. 0 конкуренции. Заходи и работай.
3. У большинства домов обслуживаемых УК, ЖЭКами, карманными ОСМД застройщиков поддерживается состояние на грани аварийного.
Что то Вы не договариваете.
в ОСМД работаете?
ОСМД застройщиков-в новых домах. там уже всё аварийное?
Ну оно не то, чтобы аварийное. Но есть такие застройщики, не будем показывать пальцем, которые оснащают дом с одной целью - подписать акт ввода в эксплуатацию. Потом по быренькому перекинуть дом на свою УК/ОСМД, а дальше их уже мало волнуют все проблемы - они с головой в новых проектах (или уходят в историю).
А потом начинаются ремонты. Вильнолюди начинают разносить дом в хлам, начиная с лифтов. УК Застройщика, обычно, на это насрать. Иногда пытаются как-то противостоять (как в Ричмонде), но вяло. В итоге через 3-5 лет имеем лифты которые работают чих-пых, изуродованные фасады, неработающую пожарную сигнализацию (+ вильнолюдям датчики дыма в квартирах не нужны - они портят интерьер). ИТП дай Бог настраивают ко 2-3-ему отопительному сезону. Ну и куча мелочей. Огромная куча мелочей.
Но это не означает что в советской вторичке дела обстоят хотя бы также. Там все еще хуже.
Покупайте у КАН или у Таряна. Истину вам говорю.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:29
flyman написав:
..
Починаю подумувати щодо електроскутера, так щоб на одному заряді 100 км., тобто від Бучі до дачі (родового помісця).
в условиях ядерной зимы ископаемое топливо все же доречней
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:33
trololo написав:Vlad442
флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34
trololo написав:Vlad442
флаю надо купить на прозорро б-у вагон и будет лучше любого подвала, раз так любит рельсы.
флаю надо работу себе найти
может хватит уже на его троллинг вестись?
ну реально он со своими теориями окружения, шрт и лейками из бутылок подзалюбил уже, а тут и без него фриков хватает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:36
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да скучно, по бетону толком не посрались, по хай фаю тоже не зашло. может по вагонам хоть найдется достойный специалист
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:37
Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.
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