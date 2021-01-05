kingkongovets написав:

барабашов написав: А чего при Щербицком его не натерли парафином как такие же кварталы внутри Садового ?

Вроде в ноябре 43го в тех местах мало что с крышей и с окнами осталось,все равно же отреставрировали его в конце 40х? Он жилой был и до каких годов? А чего при Щербицком его не натерли парафином как такие же кварталы внутри Садового ?Вроде в ноябре 43го в тех местах мало что с крышей и с окнами осталось,все равно же отреставрировали его в конце 40х? Он жилой был и до каких годов?

жилой он не был никогда - до революции там был то ли отель, то ли просто нумера с девками, в конце 70х там была больничка и поликлиника старокиевского района - помню как отец там с язвой лежал и мы приходили его навещатькрещатик взорвали в сентябре 41го, этот квартал тогда не пострадалвот тут есть ответы почти на все ваши вопросы:закончили его ремонт в 2002ом, если мне не изменяет память и это была первая проба пера никонова как строителя после его работы в укргаззабезпечэнни и он неоднократно говорил, шо результат его самого мягко говоря не вполне устроил и шо он бы предпочел выстроить этот квартал зановозы: кстати "строительный корифей" шапо так много тут распространялся о своей обизнанности в киевском строительстве тех годов, шо подобные вопросы стоило бы поставить не мне, а ему