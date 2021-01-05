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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6261626262636264>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 98
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
29%
28
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:39

  trololo написав:kingkongovets
да скучно, по бетону толком не посрались, по хай фаю тоже не зашло. может по вагонам хоть найдется достойный специалист :mrgreen:

Очень благодарная тема - ОСМД. Сейчас подтянутся адепты ЖЭКов и начнется.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:40

  flyman написав:і ще одне зауваження, щодо логістики.
Починаю подумувати щодо електроскутера, так щоб на одному заряді 100 км., тобто від Бучі до дачі (родового помісця).

Как обычно, в планах малоюзаная б/у-восьмилетка?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:40

trololo
так по бетону пациент уверяет шо нет противника его класса и весовой категории, а по хайфаю ж пришли вроде к заключению шо шумка решае - не?
но когда безработный флай на умных щах начинает насыпать про макроэкономику и недвигу меня легкий диссонанс начинает подштыривать :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:44

  airmax78 написав:Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.

Как воевать с неплательщиками, особенно идейными, которым не в западло с тобой судиться по любому поводу?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:44

  airmax78 написав:
  trololo написав:kingkongovets
да скучно, по бетону толком не посрались, по хай фаю тоже не зашло. может по вагонам хоть найдется достойный специалист :mrgreen:

Очень благодарная тема - ОСМД. Сейчас подтянутся адепты ЖЭКов и начнется.


думаю надо плавно переводить на понаехи=кореенные, железная тема.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:46

  sequence написав: Как воевать с неплательщиками, особенно идейными, которым не в западло с тобой судиться по любому поводу?

https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:48

  sequence написав:
  airmax78 написав:Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.

Как воевать с неплательщиками, особенно идейными, которым не в западло с тобой судиться по любому поводу?

Отключать ВСЕ. Позиция, по крайней мере, ДТЭК в отношении данного вопроса кардинальным образом изменилась. И пусть судятся до усрачки.
Но, как показывают эти 3 месяца, даже с 30% неплательщиков на счету после оплаты всех расходов по дому, остается нормально денег. В общем альтернативы нет. Главное не выбрать в руководство ОСМД каких-то воров или далпайопав.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 січ, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:51

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Ну и, конечно, главный вопрос ОСМД - это вопрос денег. Когда 100% денег уходит на УК, на любой вопрос почему все так хреново, вы получаете ответ: идите нах, денег нет. Вот, посмотрите какой у дома долг - мы на вас убытки несем. И вообще - кто вы такой?
Только когда у вас появляется контроль над поступлениями и расходами вы начинаете понимать, что происходит и можно ли что-то изменить.

Как воевать с неплательщиками, особенно идейными, которым не в западло с тобой судиться по любому поводу?

Отключать ВСЕ. Позиция, по крайней мере, ДТЭК в отношении данного вопроса кардинальным образом изменилась. И пусть судятся до усрачки.

имею в виду тех, что решили себе что охрана их плохо охраняет, уборщица его соплю не вытерла и т.д. Речь о улугах управляющей. ДТЭК и тепло все понятно
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:52

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:А чего при Щербицком его не натерли парафином как такие же кварталы внутри Садового ?
Вроде в ноябре 43го в тех местах мало что с крышей и с окнами осталось,все равно же отреставрировали его в конце 40х? Он жилой был и до каких годов?


жилой он не был никогда - до революции там был то ли отель, то ли просто нумера с девками, в конце 70х там была больничка и поликлиника старокиевского района - помню как отец там с язвой лежал и мы приходили его навещать
крещатик взорвали в сентябре 41го, этот квартал тогда не пострадал
вот тут есть ответы почти на все ваши вопросы:
https://zn.ua/amp/SOCIUM/bermudskiy_kva ... _epil.html
закончили его ремонт в 2002ом, если мне не изменяет память и это была первая проба пера никонова как строителя после его работы в укргаззабезпечэнни и он неоднократно говорил, шо результат его самого мягко говоря не вполне устроил и шо он бы предпочел выстроить этот квартал заново

зы: кстати "строительный корифей" шапо так много тут распространялся о своей обизнанности в киевском строительстве тех годов, шо подобные вопросы стоило бы поставить не мне, а ему

може хватить про самоголутшого мера тут пороти чушь?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:55

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: Как воевать с неплательщиками, особенно идейными, которым не в западло с тобой судиться по любому поводу?

Отключать ВСЕ. Позиция, по крайней мере, ДТЭК в отношении данного вопроса кардинальным образом изменилась. И пусть судятся до усрачки.

имею в виду тех, что решили себе что охрана их плохо охраняет, уборщица его соплю не вытерла и т.д. Речь о улугах управляющей. ДТЭК и тепло все понятно

Не платят за обслуживание дома - отключать электроэнергию. ДТЭК теперь слова не скажет на это. Несмотря на то, что там прямой договор. Логика такая: собственник использует общедомовые сети - поэтому если он не платит за их обслуживание - он ими не пользуется. Хочет напрямую у ДТЭК электроэнергию покупать? Нет ничего проще: делает проект энергоснабжнеия своей квартиры, арендует землю, ставит подстанцию, тянеть сети и вперед.
...Но тогда мы ему лифт заблокируем.
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